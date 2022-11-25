ВСУ отразили наступление россиян в двух областях, — Генштаб

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 24 ноября успешно остановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии район населенного пункта Волковка Сумской области.

На Слобожанском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Стрелка, Красное, Зеленое, Старица, Огурцово, Волчанск и Двуречная Харьковской области. Вблизи Зеленого задействовал ударный БпЛА.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Огненное поражение потерпели районы населенных пунктов Берестово Харьковской области; Макеевка, Новоселовское, Стельмаховка и Площадка в Луганской области и Торское Донецкой области. В районе Новоселовского оккупанты применили ударный БпЛА.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из танков и разнокалиберной артиллерии подвергнуты районы населенных пунктов Андреевка, Верхнекаменское, Бахмут, Бахмутское, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское и Первомайское Донецкой области.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает обороняться. Совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времевка, Зеленое Поле и Ольговское, Гуляйпольское и Волшебное Запорожской области. В районе Угледара российские оккупанты нанесли авиаудар.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Задействовал танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Антоновка, Змиевка, Берислав, Токаревка, Никольское, Чернобаевка, Белозерка и Огромное Херсонской области и Херсон.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Диброва Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Подтверждено огневое поражение подразделениями сил обороны 23 ноября районов сосредоточения живой силы и военной техники захватчиков в населенном пункте Зеленый Яр Запорожской области. Потери противника составили 2 грузовых автомобиля, более 15 раненых и 20 погибших военнослужащих.

В населенном пункте Мостовое Запорожской области российские оккупанты заставляют местное население переоформлять документы на недвижимость и землю в соответствии с законодательством РФ.

В случае отказа угрожают «национализировать», то есть просто забрать это недвижимое имущество.

Украинская авиация продолжает уничтожать захватчиков. За прошедшие сутки нанесено 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 позициям его зенитных ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны в то же время поразили 4 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава и ВВТ, станцию ​​разгрузки вооружения и военной техники, склад боеприпасов и ретранслятор врага.

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