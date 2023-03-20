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ВСУ отразили наступление РФ под Бахмутом, — Генштаб

Сегодня 18:45
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Украинские военные атаковали 12 районов сосредоточения живой силы врага и отразили все атаки под Бахмутом.

Новости Днепра про ВСУ отразили наступление РФ под Бахмутом, - Генштаб

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток противник нанес 13 авиационных и 4 ракетных удара, а также совершил 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток враг осуществил обстрелы районов населенных пунктов Середина-Буда, Сопич, Стариковое, Атинское, Константиновка, Кондратовка, Волфин, Александровка и Поповка Сумской области; Каменская Слобода и Хреновка Черниговской области, а также Глубокое, Мороховец, Волчанск, Землянки, Красное Первое, Двухлетняя, Западное, Каменка и Красное в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях в очередной раз артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Невское, Песчаное, Белогоровка и Диброва в Луганской области, а также Спорное, Торское и Новоселовка Донецкой области. Враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского.

На Бахмутском направлении оккупанты не оставляют попыток захватить город Бахмут. Там продолжаются постоянные позиционные бои. Вместе с тем нашими защитниками были отражены атаки противника в районах Богдановки и Ивановского. Вражеским обстрелам подверглись Миньковка, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Александро-Шультино, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Бердичи, Авдеевка и Северное. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Ласточкино, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелам подверглись районы ряда населенных пунктов. Среди них — Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Времовка, Новополь и Новоселка — Донецкой, а также Дудчаны, Змиевка, Казацкое, Ивановка, Антоновка, Зеленовка, Благовещенское, Днепровское, Белозерка и Берегово Херсонской области.

Продолжая нести огромные потери, российские захватчики обустраивают все больше своих госпиталей вдоль линии столкновения. Так, в населенном пункте Розовка временно оккупированной территории Запорожской области, в здании местной больницы расположено одно из таких заведений оккупантов. За минувшие сутки туда привезли около 50 тяжелораненых военнослужащих армии РФ. Также, в населенном пункте Высокое Запорожской области, оккупанты обустроили госпиталь в здании местной школы. Туда, в течение 19 марта было завезено большое количество тяжелораненых. Для этого враг использовал 4 медицинских грузовика на базе автомобиля «КАМАЗ».

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

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Новости Днепра про ВСУ отразили наступление РФ под Бахмутом, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ отразили наступление РФ под Бахмутом, - ГенштабРусский

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