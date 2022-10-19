ВСУ отразили наступление оккупантов в районах 11 населенных пунктов, — Генштаб

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 18 октября успешно остановили атаки врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Огирево, Двуречная, Белогоровка, Новокалиново, Майорск, Одрадовка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Невельское, Опросное и Марьинка.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

За сутки противник нанес 10 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил более 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары противника подверглись районам более 10 населенных пунктов. Среди них — Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Курахово Донецкой области, Трихаты Николаевской области и Николаев.

Для этого враг использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, оккупанты использовали 14 беспилотных летательных аппаратов иранского производства Shahed -136, из которых 10 — сбили подразделения Сил обороны.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также запуск ударных Shahed-136 с ее территории.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в пределах населенных пунктов Гай Черниговской области и Юнаковка, Хотинь, Товстодубово и Демченково Сумской области;

направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в пределах населенных пунктов Гай Черниговской области и Юнаковка, Хотинь, Товстодубово и Демченково Сумской области; на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Волоховка, Гатище, Красное, Огурцово, Старица, Стрелка и Домашнее;

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Волоховка, Гатище, Красное, Огурцово, Старица, Стрелка и Домашнее; на Купянском направлении — из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Двуречная, Гряниковка, Каменка, Кисловка, Котляровка и Стельмаховка;

направлении — из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Двуречная, Гряниковка, Каменка, Кисловка, Котляровка и Стельмаховка; на Лиманском направлении — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Грековка, Заречное, Новоегоровка, Серебрянка, Терны, Торское и Ямполевка;

направлении — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Грековка, Заречное, Новоегоровка, Серебрянка, Терны, Торское и Ямполевка; на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Звановка, Курдюмовка, Майорск, Опросное, Раздолевка, Соледарь, Спорное и Яковлевка;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Звановка, Курдюмовка, Майорск, Опросное, Раздолевка, Соледарь, Спорное и Яковлевка; на Авдеевском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка. На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелов подверглись районы населенных пунктов Большая Новоселка, Угледар, Времовка, Никольское, Нескучное, Павловка, Ольговское, Степное и Пречистовка.

и направлениях обстрелов подверглись районы населенных пунктов Большая Новоселка, Угледар, Времовка, Никольское, Нескучное, Павловка, Ольговское, Степное и Пречистовка. На Южнобугском направлении противник пытается улучшить логистическое обеспечение, производит артиллерийские обстрелы в районах более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. От вражеского огня больше всего пострадала инфраструктура Вышетарасовки Днепропетровской области.

Оккупанты принимают меры для скрытого перемещения военной техники и личного состава. С этой целью в населенных пунктах Таврийск и Новая Каховка Херсонской области противник блокирует работу операторов мобильной связи и интернета.

Захватчики продолжают уничтожать украинское культурное наследие на временно оккупированных территориях, грабят музеи, сжигают украинскую литературу и учебники, опубликованные на украинском языке.

По имеющейся информации, в РФ существуют значительные проблемы с денежными выплатами военнослужащим, участвующим в боевых действиях на территории Украины. Указанной категории задерживаются выплаты денежных надбавок за участие в боевых действиях. Родственники погибших не могут получить обещанную компенсацию.

Авиация Сил обороны Украины в течение предыдущих суток нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 16 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также 8 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и самолет Су-25.

Воины ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 объекта ПВО и 1 — артиллерии, 2 состава боеприпасов, станцию ​​РЭС, а также другие военные цели противника.

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