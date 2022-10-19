Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • ВСУ отразили наступление оккупантов в районах 11 населенных пунктов, — Генштаб

ВСУ отразили наступление оккупантов в районах 11 населенных пунктов, — Генштаб

Сегодня 10:00
просмотров

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 18 октября успешно остановили атаки врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Новости Днепра про ВСУ отразили наступление оккупантов в районах 11 населенных пунктов, - Генштаб

За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Огирево, Двуречная, Белогоровка, Новокалиново, Майорск, Одрадовка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Невельское, Опросное и Марьинка.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

За сутки противник нанес 10 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил более 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары противника подверглись районам более 10 населенных пунктов. Среди них — Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Курахово Донецкой области, Трихаты Николаевской области и Николаев.

Для этого враг использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, оккупанты использовали 14 беспилотных летательных аппаратов иранского производства Shahed -136, из которых 10 — сбили подразделения Сил обороны.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также запуск ударных Shahed-136 с ее территории.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

  • на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в пределах населенных пунктов Гай Черниговской области и Юнаковка, Хотинь, Товстодубово и Демченково Сумской области;
  • на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Волоховка, Гатище, Красное, Огурцово, Старица, Стрелка и Домашнее;
  • на Купянском направлении — из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Двуречная, Гряниковка, Каменка, Кисловка, Котляровка и Стельмаховка;
  • на Лиманском направлении — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Грековка, Заречное, Новоегоровка, Серебрянка, Терны, Торское и Ямполевка;
  • на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Звановка, Курдюмовка, Майорск, Опросное, Раздолевка, Соледарь, Спорное и Яковлевка;
  • на Авдеевском направлении — из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.
  • На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелов подверглись районы населенных пунктов Большая Новоселка, Угледар, Времовка, Никольское, Нескучное, Павловка, Ольговское, Степное и Пречистовка.
  • На Южнобугском направлении противник пытается улучшить логистическое обеспечение, производит артиллерийские обстрелы в районах более 20 населенных пунктов вдоль линии столкновения. От вражеского огня больше всего пострадала инфраструктура Вышетарасовки Днепропетровской области.

Оккупанты принимают меры для скрытого перемещения военной техники и личного состава. С этой целью в населенных пунктах Таврийск и Новая Каховка Херсонской области противник блокирует работу операторов мобильной связи и интернета.

Захватчики продолжают уничтожать украинское культурное наследие на временно оккупированных территориях, грабят музеи, сжигают украинскую литературу и учебники, опубликованные на украинском языке.

По имеющейся информации, в РФ существуют значительные проблемы с денежными выплатами военнослужащим, участвующим в боевых действиях на территории Украины. Указанной категории задерживаются выплаты денежных надбавок за участие в боевых действиях. Родственники погибших не могут получить обещанную компенсацию.

Авиация Сил обороны Украины в течение предыдущих суток нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 16 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также 8 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и самолет Су-25.

Воины ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 объекта ПВО и 1 — артиллерии, 2 состава боеприпасов, станцию ​​РЭС, а также другие военные цели противника.

Читайте также:

Новости Днепра про ВСУ отразили наступление оккупантов в районах 11 населенных пунктов, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ отразили наступление оккупантов в районах 11 населенных пунктов, - ГенштабРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Троллейбусы не ждите: в Днепре на Набережной Победы тройное ДТП (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 09:52
    Троллейбусы не ждите: в Днепре на Набережной Победы тройное ДТП (ВИДЕО)

    Движение затруднено.

    В Днепре создадут университетскую больницу— Виктор Ляшко
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    В Днепре создадут университетскую больницу— Виктор Ляшко

    Она будет создана на базе специализированной многопрофильной больницы No 1.

    Школьные каникулы 2022-23: когда начнутся и сколько будут длиться
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    Школьные каникулы 2022-23: когда начнутся и сколько будут длиться

    Несмотря на полномасштабную войну, которая длиться в Украине уже почти…

    4 часа и дольше: жителей Днепропетровской области предупредили об отключениях света
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    4 часа и дольше: жителей Днепропетровской области предупредили об отключениях света

    В Днепропетровской области во избежание аварий возможны временные отключения электроэнергии.

    Последние новости

    Троллейбусы не ждите: в Днепре на Набережной Победы тройное ДТП (ВИДЕО)
    Троллейбусы не ждите: в Днепре на Набережной Победы тройное ДТП (ВИДЕО)

    Движение затруднено.

    Сегодня 09:52
    просмотров
    В Днепре создадут университетскую больницу— Виктор Ляшко
    В Днепре создадут университетскую больницу— Виктор Ляшко

    Она будет создана на базе специализированной многопрофильной больницы No 1.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Школьные каникулы 2022-23: когда начнутся и сколько будут длиться
    Школьные каникулы 2022-23: когда начнутся и сколько будут длиться

    Несмотря на полномасштабную войну, которая длиться в Украине уже почти 8 месяцев, школьники продолжают получать образование. Большинство учебных заведений работает в дистанционном формате.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    4 часа и дольше: жителей Днепропетровской области предупредили об отключениях света
    4 часа и дольше: жителей Днепропетровской области предупредили об отключениях света

    В Днепропетровской области во избежание аварий возможны временные отключения электроэнергии.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    «Грады», «Ураганы» и тяжелая артиллерия: россияне всю ночь били в Днепропетровской области
    «Грады», «Ураганы» и тяжелая артиллерия: россияне всю ночь били в Днепропетровской области

    Сегодня, 19 октября, русские войска всю ночь терроризировали Криворожский и Никопольский районы. По Криворожскому району был нанесен ракетный удар, без света и воды остались сотни тысяч абонентов.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    39-летний боец из Днепропетровской области погиб в бою за Украину
    39-летний боец из Днепропетровской области погиб в бою за Украину

    В боях за Украину погиб 39-летний старший наводчик - снайпер разведывательного взвода, сержант Владимир Шаповал.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    5000 штук: в Днепре флаг Украины выложат из суши
    5000 штук: в Днепре флаг Украины выложат из суши

    Необычная благотворительная акция пройдет в Днепре в пятницу, 21 октября, на Европейской площади в период 15:00-17:00. В рамках старта проекта «МЕСЯЦ ЗДОРОВЬЯ БУДЬ ЗДОРОВ ДЛЯ УКРАИНЫ» участники акции выложат флаг Украины из кусочков японского блюда – суши.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре в среду, 19 октября: облачно, возможен дождь
    Погода в Днепре в среду, 19 октября: облачно, возможен дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Работает круглосуточно: в Днепропетровской области запустили чат-бот социальной помощи
    Работает круглосуточно: в Днепропетровской области запустили чат-бот социальной помощи

    Полезная информация!

    Вчера 22:00
    0
    просмотров
    Отменили: во время войны в Украине не будет призыва на срочную военную службу
    Отменили: во время войны в Украине не будет призыва на срочную военную службу

    18 октября депутаты Верховной Рады проголосовали за отмену призыва на срочную службу до окончания военного положения.

    Вчера 21:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх