ВСУ отразили наступление оккупантов в районах 11 населенных пунктов, — Генштаб

За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Огирево, Двуречная, Белогоровка, Новокалиново, Майорск, Одрадовка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Невельское, Опросное и Марьинка.
Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.
За сутки противник нанес 10 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил более 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Удары противника подверглись районам более 10 населенных пунктов. Среди них — Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Курахово Донецкой области, Трихаты Николаевской области и Николаев.
Для этого враг использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, оккупанты использовали 14 беспилотных летательных аппаратов иранского производства Shahed -136, из которых 10 — сбили подразделения Сил обороны.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию РФ против Украины, сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также запуск ударных Shahed-136 с ее территории.
В других направлениях противник совершал обстрелы:
Оккупанты принимают меры для скрытого перемещения военной техники и личного состава. С этой целью в населенных пунктах Таврийск и Новая Каховка Херсонской области противник блокирует работу операторов мобильной связи и интернета.
Захватчики продолжают уничтожать украинское культурное наследие на временно оккупированных территориях, грабят музеи, сжигают украинскую литературу и учебники, опубликованные на украинском языке.
По имеющейся информации, в РФ существуют значительные проблемы с денежными выплатами военнослужащим, участвующим в боевых действиях на территории Украины. Указанной категории задерживаются выплаты денежных надбавок за участие в боевых действиях. Родственники погибших не могут получить обещанную компенсацию.
Авиация Сил обороны Украины в течение предыдущих суток нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 16 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также 8 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и самолет Су-25.
Воины ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 объекта ПВО и 1 — артиллерии, 2 состава боеприпасов, станцию РЭС, а также другие военные цели противника.
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