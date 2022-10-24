ВСУ отразили наступление оккупантов в районах 11 населенных пунктов, — Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.
В октябре на территории Беларуси проходят мероприятия проверки мобилизационных ресурсов. При местных органах исполнительной власти созданы специальные группы для проверки и уточнения информации о потенциальных призывниках. Идет уточнение рода деятельности мужчин призывного возраста, военно-учетных специальностей и семейного положения.
Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с территории Беларуси, включая применение ударных БпЛА иранского производства.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
Прямо от огня реактивной и ствольной артиллерии пострадала инфраструктура Никополя и Ильинки Днепропетровской области.
За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Землянки и Чугуновка Харьковской области, а также Соледар, Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Первомайское и Авдеевка Донецкой области.
По уточненной информации, подтверждено уничтожение трех реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», а также эвакуацию около семидесяти раненых военнослужащих противника 22 октября в районе населенного пункта Михайловка Запорожской области.
В городе Энергодар российские оккупанты осуществили ротацию личного состава на АЭС. И дальше фиксируются факты оказания физического и морального давления на работников Запорожской АЭС с целью принуждения их к подписанию контрактов с корпорацией «Росатом».
Кроме того, захватчики запретили работникам электростанции выезд на территорию, подконтрольную украинским властям.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 12 БПЛА Shahed-136.
Украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили четыре пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре боеприпаса, зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и другие важные объекты противника.
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