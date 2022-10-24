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ВСУ отразили наступление оккупантов в районах 11 населенных пунктов, — Генштаб

Сегодня 08:30
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Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 23 октября успешно приостановили атаки врага в Харьковской и Донецкой областях.

Новости Днепра про ВСУ отразили наступление оккупантов в районах 11 населенных пунктов, - Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.

В октябре на территории Беларуси проходят мероприятия проверки мобилизационных ресурсов. При местных органах исполнительной власти созданы специальные группы для проверки и уточнения информации о потенциальных призывниках. Идет уточнение рода деятельности мужчин призывного возраста, военно-учетных специальностей и семейного положения.

Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины с территории Беларуси, включая применение ударных БпЛА иранского производства.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Слобожанском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Григоровка, Красное, Огирцево, Старица, Петро-Ивановка, Фиголовка, Домашнее, Красная Заря и Чугуновка;
  • на Купянском и Лиманском направлениях — по танкам и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Грековка, Заречное, Ковалевка, Макеевка, Ямполевка, Каменка и Белогоровка;
  • на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Зеленополье, Клищиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Озаряновка, Опросное, Соледар, Спорное и Яковловка;
  • на Авдеевском направлении — из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Опросное, Водяное, Невельское, Красногоровка, Константиновка, Первомайское, Новомихайловка, Марьинка, Пречистовка, Новополь, Новоселка и Железнодорожное;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях — из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Гуляйполе, Железнодорожное, Малиновка, Никольское, Ольговское, Павловка и Шевченко.
  • На Южнобугском направлении враг вел обстрелы в районах населенных пунктов рядом с линией столкновения. Среди них – Шевченково, Терновые Поды, Мирное, Новогригоровка, Квитневое, Киселевка, Благодативка, Новополтавка, Белогорка, Давыдов Брод и Трифоновка.

Прямо от огня реактивной и ствольной артиллерии пострадала инфраструктура Никополя и Ильинки Днепропетровской области.

За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Землянки и Чугуновка Харьковской области, а также Соледар, Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Первомайское и Авдеевка Донецкой области.

По уточненной информации, подтверждено уничтожение трех реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», а также эвакуацию около семидесяти раненых военнослужащих противника 22 октября в районе населенного пункта Михайловка Запорожской области.

В городе Энергодар российские оккупанты осуществили ротацию личного состава на АЭС. И дальше фиксируются факты оказания физического и морального давления на работников Запорожской АЭС с целью принуждения их к подписанию контрактов с корпорацией «Росатом».

Кроме того, захватчики запретили работникам электростанции выезд на территорию, подконтрольную украинским властям.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 12 БПЛА Shahed-136.

Украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили четыре пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре боеприпаса, зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и другие важные объекты противника.

 

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