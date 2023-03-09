Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • ВСУ отразили многочисленные атаки возле Бахмута и уничтожили два логистических центра РФ, — Генштаб

ВСУ отразили многочисленные атаки возле Бахмута и уничтожили два логистических центра РФ, — Генштаб

Сегодня 22:00
просмотров

Украинские бойцы отбили многочисленные атаки оккупантов в районе Бахмута в Донецкой области и уничтожили два логистических центра РФ.

Новости Днепра про ВСУ отразили многочисленные атаки возле Бахмута и уничтожили два логистических центра РФ, - Генштаб

В эти сутки Российская Федерация нанесла очередной массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры нашего государства и домам гражданского населения. Есть попадания. Погибли мирные люди. Российский агрессор не отказывается от своих намерений по оккупации Украины. Не имея значительных успехов на поле боя, враг продолжает применять тактику террора, тем самым грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права.

Всего в сутки противник осуществил пуск 84 ракет разного базирования. 34 ракеты были уничтожены нашими защитниками, еще 8 не достигли своих целей. Также враг нанес 12 авиационных ударов, в частности, использовал 8 БпЛА типа «Шахед-136». Половина которых была сбита. Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.

Противник не оставляет попыток оцепить город Бахмут, с последующим выходом на административные границы Донецкой и Луганской областей. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Российская Федерация сохраняет военное присутствие на территории Республики Беларусь, однако формирование наступательных группировок не выявлено. В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Курской области.

В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населённых пунктов Елине Черниговской области; Атинское Сумской области; Казачья Лопань, Стрелка, Красное, Волчанск и Бологовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов, среди них — Двухлетняя, Гряниковка, Западное, Кисловка и Берестово Харьковской области; Невское и Краснопоповка в Луганской области, а также Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия города Бахмут. Наши защитники отразили многочисленные атаки в районах Бахмута и Ивановского. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Миньковка, Дубово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Авдеевка, Водяное, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Победа, Угледар, Пречистовка и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, в частности: Новоселка и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области, а также Михайловка Херсонской области и Херсон.

В отдельных населенных пунктах временно захваченной Херсонской области наблюдается активизация мародерства русскими захватчиками. Оккупанты вывозят из Голой Пристани и Новой Збурьевки награбленное имущество, бытовую технику, грузовыми автомобилями, которыми доставляли боеприпасы своим подразделениям.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения личного состава противника, 2 логистических центра, 3 склада боеприпасов, станцию РЭБ и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

Читайте также:

Новости Днепра про ВСУ отразили многочисленные атаки возле Бахмута и уничтожили два логистических центра РФ, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ отразили многочисленные атаки возле Бахмута и уничтожили два логистических центра РФ, - ГенштабРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Днепропетровщине авто сбило женщину и уехало с места ДТП
    Новости Днепра
    Сегодня 21:15
    На Днепропетровщине авто сбило женщину и уехало с места ДТП

    В Павлограде на улице Днепровской автомобиль сбил женщину и уехал…

    Терор Нікопольського району не припиняється: постраждав пенсіонер
    Новости Днепра
    Сегодня 20:30
    Терор Нікопольського району не припиняється: постраждав пенсіонер

    В течение дня оккупационная армия россии трижды нанесла удары по…

    Перепрофилирование: теперь вместо «обычных» болезней врачи Днепра занимаются боевыми травмами
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    Перепрофилирование: теперь вместо «обычных» болезней врачи Днепра занимаются боевыми травмами

    В одной из больниц Днепра ранее лечили только гражданских с…

    Без батька залишились діти: на Донеччині загинув військовий з Дніпропетровщині
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Без батька залишились діти: на Донеччині загинув військовий з Дніпропетровщині

    Вечная память и слава Герою!

    Последние новости

    На Днепропетровщине авто сбило женщину и уехало с места ДТП
    На Днепропетровщине авто сбило женщину и уехало с места ДТП

    В Павлограде на улице Днепровской автомобиль сбил женщину и уехал с места ДТП.

    Сегодня 21:15
    просмотров
    Терор Нікопольського району не припиняється: постраждав пенсіонер
    Терор Нікопольського району не припиняється: постраждав пенсіонер

    В течение дня оккупационная армия россии трижды нанесла удары по Красногригоревской громаде из тяжелой артиллерии. 73-летний мужчина получил ранения, пострадавшего госпитализировали.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    Перепрофилирование: теперь вместо «обычных» болезней врачи Днепра занимаются боевыми травмами
    Перепрофилирование: теперь вместо «обычных» болезней врачи Днепра занимаются боевыми травмами

    В одной из больниц Днепра ранее лечили только гражданских с бытовыми травмами, но с началом военных действий он перепрофилировался на военные травмы.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Без батька залишились діти: на Донеччині загинув військовий з Дніпропетровщині
    Без батька залишились діти: на Донеччині загинув військовий з Дніпропетровщині

    Вечная память и слава Герою!

    Сегодня 19:15
    просмотров
    На 86 году жизни умер корифей Днепровского оперного театра
    На 86 году жизни умер корифей Днепровского оперного театра

    Светлая память!

    Сегодня 19:04
    0
    просмотров
    Работы продолжаются в разных районах города: какая ситуация с теплом и водой в Днепре
    Работы продолжаются в разных районах города: какая ситуация с теплом и водой в Днепре

    Коммунальщики продолжают выполнять работу для полноценного получения днепрянами коммунальных услуг. Работы продолжаются на нескольких объектах в разных районах города.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В Покрове женщина пыталась украсть у 91-летних дедушки и бабушки сбережения
    В Покрове женщина пыталась украсть у 91-летних дедушки и бабушки сбережения

    Пожилые люди впустили злоумышленницу в квартиру якобы для проверки старых купюр. Увидев деньги, женщина забрала конверт и убежала.

    Сегодня 18:02
    2
    просмотров
    Праздновали 8 марта: в Марганце женщина ударила своего любимого ножом, потому что тот когда-то толкнул ее с балкона
    Праздновали 8 марта: в Марганце женщина ударила своего любимого ножом, потому что тот когда-то толкнул ее с балкона

    На Днепропетровщине женщина, вспомнив старую обиду, пырнула своего любимого ножем.

    Сегодня 17:22
    просмотров
    Батарейка в электросчетчике: зачем нужна и кто должен менять
    Батарейка в электросчетчике: зачем нужна и кто должен менять

    В современных приборах учета электроэнергии установлена батарейка, которую необходимо время от времени менять. Сделать это можно бесплатно. Как именно – разбирались журналисты dnepr.info.

    Сегодня 17:12
    0
    просмотров
    На россии назвали ночной обстрел Украины «ударом возмездия» и показали видео запуска ракет
    На россии назвали ночной обстрел Украины «ударом возмездия» и показали видео запуска ракет

    Нет слов.

    Сегодня 16:38
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх