ВСУ отразили атаки россиян в трех областях и уничтожили комплекс С-300, — Генштаб

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны по отдельным направлениям, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
За текущие сутки подразделения сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Тернова Харьковской области; Белогоровка и Золотаровка Луганской области; Лиман, Соледар, Озаряновка, Одрадовка и Первомайское в Донецкой области.
Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. Противник продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
На Волынском направлении обстановка остается без существенных изменений.
В Северском и Полесском направлениях враг задействовал минометы и ствольную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Украинское и Гай Черниговской области, а также Покровка в Сумской области.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
на Слобожанском направлении — из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Стрелка, Двухлетняя и Чугуновка;
на Бахмутском направлении — из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Белогоровка, Клищиевка и Опросное;
на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Первомайское и Большая Новоселка.
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах населенных пунктов Времовка, Зеленый Гай и Малая Токмачка.
На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры. Огневое поражение потерпели районы населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. Среди них — Нововоскресенское, Мирное, Давыдов Брод и Новогреднево.
Подтверждено огненное поражение силами обороны Украины, 19 октября этого года, понтонной переправы под Антоновским мостом Херсонской области. Авиация сил обороны в течение суток нанесла 16 ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов и десяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех позиций зенитных ракетных комплексов врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления и зенитный ракетный комплекс С-300 противника.
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