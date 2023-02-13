ВСУ отразили атаки россиян в четырех областях, — Генштаб

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Кременная и Белогоровка в Луганской области; Выемка, Федоровка, Васюковка, Бахмут, Ивановское и Клещиевка Донецкой области и Железнодорожное в Запорожье.
В то же время противник нанес 4 ракетных удара и совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высока остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Вражеские обстрелы подверглись районам 18 населенных пунктов. Среди них – Товстодубово, Бачевск, Басовка и Поповка Сумской области и Красное, Глубокое, Волчанск, Фиголовка, Новомлынск и Двухлетняя на Харьковщине.
На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы 22 районов населенных пунктов. В частности это Кисловка, Котляровка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка на Луганщине.
На Бахмутском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов, в частности, подверглись Спорное, Васюковка, Ивано-Дарьевка, Парасковеевка, Железнянское, Часов Яр, Бахмут, Ступочки и Клищиевка. Всего – 16 населенных пунктов.
На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 25 населенных пунктов, включая Тоненько, Авдеевку, Первомайское, Золотую Ниву, Невельское, Красногоровку, Марьинку, Пречистовку и Богоявленку Донецкой области.
На Запорожском направлении огневого влияния подверглись Времевка и Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Степное, Ольговское, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Степногорск и Волшебное Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине.
В Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы 20 населенных пунктов, в частности, Милово, Змиевка, Республиканец, Новокаиры, Веселое, Никольское, Антоновка и Днепровское Херсонской области.
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Наши ракетчики и артиллеристы поразили 10 районов сосредоточения живой силы, 1 позицию противовоздушной обороны и 3 состава боеприпасов противника.
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