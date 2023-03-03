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ВСУ отразили атаки под Бахмутом, — Генштаб

Сегодня 18:45
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Украинские военные продолжают отбивать атаки окупантов под Бахмутом и уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Новости Днепра про ВСУ отразили атаки под Бахмутом, - Генштаб

За сутки противник нанес 30 авиационных и 6 ракетных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре. Угроза нанесения Российской Федерацией ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Медведевка Черниговской области; Собки, Бачевск, Уланово, Стариковое, Атинское, Павловка, Рясное Сумской области и районов около 10 населённых пунктов Харьковской области. Среди них — Стрелка, Старица, Волчанск, Бударки, Амбарное.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжал вести наступательные действия в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области, успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов вблизи линии столкновения. Среди них — Двуречная, Купянск, Крахмальное Харьковской области; Макеевка, Кременная, Диброва и Белогоровка — Луганской и Северск и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник не оставляет попыток оцепить город Бахмут. За сутки нашими защитниками были отбиты многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Дубово-Василевка и Бахмут Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районам населенных пунктов, что рядом с районом ведения боевых действий, в частности, Федоровка, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Майорск и.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник безуспешно атаковал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Марьинка и Победа. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах почти 20 населенных пунктов. Среди них — Веселое, Бердичи, Авдеевка, Победа, Новомихайловка, Водяное, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, пытается улучшить тактическое положение для возобновления наступления. Совершил артиллерийские обстрелы 15 населенных пунктов. В частности это — Времовка, Новоселка, Зеленое Поле Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное и Каменское Запорожской области; Берислав, Казацкое, Белозерка и Днепровское Херсонской области и Херсон, а также город Очаков в Николаевской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

В Луганской области так называемая оккупационная «власть» продолжает оказывать давление на местное население, в том числе на наименее защищенные слои. В населенных пунктах Сватовского района захватчики лишили возможности получать пенсии и другие социальные выплаты путем отключения банкоматов. Пенсионерам и другим категориям населения, нуждающимся в социальной защите, предложено получать выплаты наличными в определенные дни. Однако через такую организацию люди в большинстве своем физически не могут получить деньги.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Наши защитники сбили вражеский самолет Су-34 и БпЛА типа «ZALA».

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения противника, склад боеприпасов, 2 склада ГСМ, а также станцию РЭБ врага.

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Новости Днепра про ВСУ отразили атаки под Бахмутом, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ отразили атаки под Бахмутом, - ГенштабРусский

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