ВСУ отразили 60 атак, — Генштаб

Основные усилия противник сосредотачивается на наступлении на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили около 60 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

За прошедшие сутки противник нанес 1 ракетный и 46 авиационных ударов. Совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Активно использует авиацию, применяя крылатые авиационные бомбы в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. В результате есть погибшие и ранены среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

направлениях оперативная обстановка остается постоянной. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск. За прошедшие сутки произвел обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Красная Заря, Павловка, Кондратовка, Тимофеевка Сумской области, а также Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Милово и Красное Первое в Харьковской области.

направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск. За прошедшие сутки произвел обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Красная Заря, Павловка, Кондратовка, Тимофеевка Сумской области, а также Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Милово и Красное Первое в Харьковской области. На Купянском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка и Берестово Харьковской области; Новоселовское в Луганской области; Торское и Спорное в Донецкой области.

направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка и Берестово Харьковской области; Новоселовское в Луганской области; Торское и Спорное в Донецкой области. На Лиманском направлении этого времени противник наступательных действий не проводил. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменное и Спорное — Донецкой.

направлении этого времени противник наступательных действий не проводил. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменное и Спорное — Донецкой. В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в окрестностях населенных пунктов Григоровка, Богдановка и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Новодмитровка, Константиновка и Нью-Йорк Донецкой области.

направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в окрестностях населенных пунктов Григоровка, Богдановка и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Новодмитровка, Константиновка и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области, успеха не имел, понес большие потери. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Северное, Тоненькое, Ласточкино, Первомайское, Карловку и Невельское.

направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области, успеха не имел, понес большие потери. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Северное, Тоненькое, Ласточкино, Первомайское, Карловку и Невельское. На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в северной и центральной частях населенного пункта Марьинка, а также в Новомихайловке Донецкой области. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Георгиевке, Марьинке, Победе, Новомихайловке и Парасковеевке Донецкой области.

направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в северной и центральной частях населенного пункта Марьинка, а также в Новомихайловке Донецкой области. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Георгиевке, Марьинке, Победе, Новомихайловке и Парасковеевке Донецкой области. На Шахтерском направлении враг наступательных действий не производил. Обстрелял Богоявленку, Новоукраинку, Угледар, Золотую Ниву, Пречистовку, Большую Новоселку Донецкой области.

направлении враг наступательных действий не производил. Обстрелял Богоявленку, Новоукраинку, Угледар, Золотую Ниву, Пречистовку, Большую Новоселку Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, в течение суток, совершил обстрелы более 40 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новоселка, Новополь Донецкой области; Ольговское, Красное, Волшебное, Орехов Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Томарино, Одрадокаменка, Ольговка, Садовое, Кизомис Херсонской области и Херсон. Повреждены около 25 жилых домов. Есть раненые среди мирных граждан.

Российские оккупанты продолжают грабить мирное население Украины, присваивая зерновой урожай. Так, в городе Бердянск Запорожской области, так называемая российская оккупационная власть пытается вывезти похищенное зерно, загружая его на вражеские грузовые суда.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения окупантов. Также, сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА типа «Мерлин» и 1 — «Орлан-10», а также 8 дронов-камикадзе типа «Ланцет». Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.

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