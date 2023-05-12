ВСУ отразили 44 атаки россиян: ситуация на фронте сегодня 12 мая

ВСУ отразили 44 атаки россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных ударов, в том числе по городам Славянск, Константиновка и Запорожье. Кроме того, зафиксировано 59 вражеских авиационных ударов и 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

«Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь российская федерация не прекращает тактику террора», — отметили в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Российская Федерация продолжает использовать территорию и материально-техническую базу Республики Беларусь для проведения подготовки и боевого согласования подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, сформированных по мобилизации. Затем эти подразделения привлекают к ведению боевых действий на территории Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Красный Хутор Черниговской области и Кренидовка, Зноб-Новгородское и Уралово Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Леоновка Черниговской области, Нововасиловка, Украинское, Зноб-Новгородское, Муравье, Красное, Искрисковщина, Белополье, Яструбино, Кондратовка и Басовка Сумской области, а также Гур, , Огурцово, Гатище, Волчанск, Тихое, Синельниково, Зибино, Бочково, Бударки и Большой Бурлук на Харьковщине.

На Купянском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Песчаного. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Одрадне, Дворичанское, Каменка, Тополя, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка — Луганской.

На Лиманском направлении кафиры вели безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Нанесли авиаудары вблизи Грековки, Верхнекаменского, Спорного и Белогоровки. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка и Невское Луганской области и Белогоровка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Берестовое и Веселое Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает наступление. Продолжаются бои в городе Бахмут. За прошедшие сутки враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Ступочек. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Бахмут, Белая Гора, Курдюмовка и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецкое, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Северное и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки в районе Марьинки. Также вражеские обстрелы подверглись Острому, Георгиевке и Победе Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Угледара и Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

На Запорожском и Херсонском направлениях кафиры обороняются. Нанесли авиаудары по районам Малой Токмачки, Омельника и Кизомиса. Обстреляли населенные пункты Времивка и Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Каменское Запорожской области; Никополь – Днепропетровской; Золотая Балка, Веселое, Львове, Ивановка, Антоновка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Кроме того, уничтожено 9 враждебных БПЛА разных типов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 11 пунктов управления, 19 районов сосредоточения живой силы, 1 состав боеприпасов, 1 состав горюче-смазочных материалов, 9 артиллерийских подразделений на огневой позиции, 1 средство противовоздушной обороны и еще 2 важные цели противника.

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