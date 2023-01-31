Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

ВСУ отразили 13 атак россиян и уничтожили 2 склада боеприпасов, — Генштаб

Сегодня 08:00
просмотров

Россияне продолжают вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, понеся большие потери. Ведут безуспешные наступательные действия в Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском и Запорожском направлениях - обороняют ранее захваченные рубежи.

Новости Днепра про ВСУ отразили 13 атак россиян и уничтожили 2 склада боеприпасов, - Генштаб

В Генштабе отмечают уныние личного состава подразделений Российской Федерации в решениях собственного военно-политического руководства и истощение личного состава от интенсивности боевых действий.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Спирне, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Ивановское, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Угледар на Донетчине.

За прошедшие сутки, захватчики нанесли 3 авиационных и 4 ракетных удара. Совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по жилым домам городов Херсон и Очаков. Есть пострадавшие посреди мирных обитателей.

Высокая остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений противника.

Продолжаются обстрелы войсками Российской Федерации населенных пунктов вблизи государственной границы, что приводит к потерям среди гражданского населения и разрушению частной собственности. Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Хреновка, Гута-Студенецкая и Красный Хутор Черниговской области; Сопич, Волфине, Шпиль, Басовка, Запсилье, Мезеновка, Большая Писаревка Сумской области и Ветеринарное, Глубокое, Стрелка, Борисовка, Нескучное, Старица, Огурцово, Верхняя Писаревка, Волчанск, Бударки, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском направлении от вражеского огня пострадали Синковка, Купянск, Ивановка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Андреевка в Луганской области.

На Лиманском направлении обстреляны Новоегоровка, Макеевка, Невское, Червонопоповка, Кременная Луганской области и Ямполевка, Диброва, Ямполь и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневого воздействия подверглись Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Озаряновка, Дружба, Иванополье и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении во вражеский танковый, минометный и артиллерийский огонь попали Бердичи, Тоненькое, Северное, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Новопавловском — обстреляны Водяное, Богоявленка, Новоукраинка, Угледар, Никольские Дачи и Нескучное Донецкой области.

В Запорожском направлении пострадали, в частности, Времовка и Новополь на Доннечине, а также Ольговское, Белогорье, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Каменское и Новоселовка Запорожской области. В общей сложности более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районам населенных пунктов Одрадокаменка, Ивановка, Токаревка, Антоновка, Первомайское, Огромное и Херсон.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 2 боеприпаса оккупантов.

Читайте также:

Новости Днепра про ВСУ отразили 13 атак россиян и уничтожили 2 склада боеприпасов, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ отразили 13 атак россиян и уничтожили 2 склада боеприпасов, - ГенштабРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Вічна пам’ять: Олександр Борсук до останньої хвилини свого життя боровся за Україну
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    Вічна пам’ять: Олександр Борсук до останньої хвилини свого життя боровся за Україну

    Война продолжает уносить жизни наших Защитников. 25 января погиб воин…

    В Днепре за сутки обнаружили 26 случаев коронавируса: эпидситуация в городе
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    В Днепре за сутки обнаружили 26 случаев коронавируса: эпидситуация в городе

    В Днепре за сутки с 29 на 30 января подтвердили…

    «Золото» и «бронза»: пловец из Днепра стал лучшим на соревнованиях в Люксембурге
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    «Золото» и «бронза»: пловец из Днепра стал лучшим на соревнованиях в Люксембурге

    Поздравляем с победой!

    «У нас – один путь, и этот путь – к Победе»: Лукашук об обстреле Днепропетровщины
    Новости Днепра
    Вчера 21:31
    «У нас – один путь, и этот путь – к Победе»: Лукашук об обстреле Днепропетровщины

    Российские оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровщины.

    Последние новости

    Вічна пам’ять: Олександр Борсук до останньої хвилини свого життя боровся за Україну
    Вічна пам’ять: Олександр Борсук до останньої хвилини свого життя боровся за Україну

    Война продолжает уносить жизни наших Защитников. 25 января погиб воин из Днепропетровской области Александр Борсук. Ему было 28 лет.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    В Днепре за сутки обнаружили 26 случаев коронавируса: эпидситуация в городе
    В Днепре за сутки обнаружили 26 случаев коронавируса: эпидситуация в городе

    В Днепре за сутки с 29 на 30 января подтвердили 26 случаев коронавируса.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре во вторник, 31 января: ожидается мелкий снег
    Погода в Днепре во вторник, 31 января: ожидается мелкий снег

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    «Золото» и «бронза»: пловец из Днепра стал лучшим на соревнованиях в Люксембурге
    «Золото» и «бронза»: пловец из Днепра стал лучшим на соревнованиях в Люксембурге

    Поздравляем с победой!

    Вчера 22:00
    0
    просмотров
    «У нас – один путь, и этот путь – к Победе»: Лукашук об обстреле Днепропетровщины
    «У нас – один путь, и этот путь – к Победе»: Лукашук об обстреле Днепропетровщины

    Российские оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровщины.

    Вчера 21:31
    просмотров
    РФ ведет наступление на четырех направлениях, — Генштаб
    РФ ведет наступление на четырех направлениях, — Генштаб

    Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях - обороняется.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Лодки в центре: как выглядел затопленный Днепр в 1931 году (ФОТО)
    Лодки в центре: как выглядел затопленный Днепр в 1931 году (ФОТО)

    За все время существования нашего города Днепр затапливало дождями большое количество раз. Некоторые потопы приводили к тому, что людям пришлось менять место жительства. Одно из самых сильных наводнений произошло в нашем городе более 90 лет назад. Дождь шел такой обильный…

    Вчера 19:55
    0
    просмотров
    Никогда не останавливаемся: переселенец производит печи для защитников в Днепре
    Никогда не останавливаемся: переселенец производит печи для защитников в Днепре

    Раніше ніколи не виробляв буржуйок, хоч і працював з металом. Та за допомогою відеороликів швидко навчився і налагодив виробництво армійських печей.

    Вчера 19:45
    просмотров
    В Днепре отключили воду и отопление: адреса и причины
    В Днепре отключили воду и отопление: адреса и причины

    В Днепре 30 января по состоянию на 18.00 все повышающие насосные станции города работают и обеспечивают подачу воды горожанам.

    Вчера 19:15
    просмотров
    ВСУ атаковали склады боеприпасов врага, — Генштаб
    ВСУ атаковали склады боеприпасов врага, — Генштаб

    Вооруженные силы Украины нанесли меткие удары по позициям вражеских складов с боеприпасами. В то же время, россияне продолжают наступать на четырех направлениях в Донецкой области.

    Вчера 18:45
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх