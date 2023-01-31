ВСУ отразили 13 атак россиян и уничтожили 2 склада боеприпасов, — Генштаб

Россияне продолжают вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, понеся большие потери. Ведут безуспешные наступательные действия в Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском и Запорожском направлениях - обороняют ранее захваченные рубежи.

В Генштабе отмечают уныние личного состава подразделений Российской Федерации в решениях собственного военно-политического руководства и истощение личного состава от интенсивности боевых действий.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Новоселовское, Белогоровка Луганской области и Ямполевка, Спирне, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Ивановское, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Угледар на Донетчине.

За прошедшие сутки, захватчики нанесли 3 авиационных и 4 ракетных удара. Совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по жилым домам городов Херсон и Очаков. Есть пострадавшие посреди мирных обитателей.

Высокая остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах республики Беларусь идет подготовка подразделений противника.

Продолжаются обстрелы войсками Российской Федерации населенных пунктов вблизи государственной границы, что приводит к потерям среди гражданского населения и разрушению частной собственности. Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Хреновка, Гута-Студенецкая и Красный Хутор Черниговской области; Сопич, Волфине, Шпиль, Басовка, Запсилье, Мезеновка, Большая Писаревка Сумской области и Ветеринарное, Глубокое, Стрелка, Борисовка, Нескучное, Старица, Огурцово, Верхняя Писаревка, Волчанск, Бударки, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском направлении от вражеского огня пострадали Синковка, Купянск, Ивановка, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Андреевка в Луганской области.

На Лиманском направлении обстреляны Новоегоровка, Макеевка, Невское, Червонопоповка, Кременная Луганской области и Ямполевка, Диброва, Ямполь и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневого воздействия подверглись Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Озаряновка, Дружба, Иванополье и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении во вражеский танковый, минометный и артиллерийский огонь попали Бердичи, Тоненькое, Северное, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Новопавловском — обстреляны Водяное, Богоявленка, Новоукраинка, Угледар, Никольские Дачи и Нескучное Донецкой области.

В Запорожском направлении пострадали, в частности, Времовка и Новополь на Доннечине, а также Ольговское, Белогорье, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Каменское и Новоселовка Запорожской области. В общей сложности более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районам населенных пунктов Одрадокаменка, Ивановка, Токаревка, Антоновка, Первомайское, Огромное и Херсон.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 2 боеприпаса оккупантов.

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