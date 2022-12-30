ВСУ отбили вражеские атаки в районе 11 населенных пунктов на Донбассе, — Генштаб

В военном командовании проинформировали, что за прошедшие сутки российские захватчики нанесли 85 ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершили 63 обстрела из РСЗО.
«Опасность авиационных и ракетных ударов по критической инфраструктуре страны остается и дальше. Российские оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Украины», — отмечается в сообщении.
За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских интервентов в районах н.п. Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Ивановское, Клищиевка, Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.
На протяжении прошедши суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления, 5 районов сосредоточения живой силы и состав боеприпасов оккупантов.
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