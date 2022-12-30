ВСУ отбили вражеские атаки в районе 11 населенных пунктов на Донбассе, — Генштаб

В военном командовании проинформировали, что за прошедшие сутки российские захватчики нанесли 85 ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершили 63 обстрела из РСЗО.

«Опасность авиационных и ракетных ударов по критической инфраструктуре страны остается и дальше. Российские оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Украины», — отмечается в сообщении.

За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских интервентов в районах н.п. Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Ивановское, Клищиевка, Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

Ситуация на разных направлениях

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено.

обстановка остается стабильной, признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено. На Сиверском и Слобожанском направлениях обстреляны из артиллерии районы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Павловка — Сумской; Глубокое, Зеленое, Терновая, Старица, Волчанск, Бочковое и Чугуновка в Харьковской области. Также захватчики задействовали для удара армейскую авиацию вблизи Великой Писаревки Сумской области.

На Купянском и Лиманском направлениях огневого воздействия подверглись районы 17 населенных пунктов. Среди них — Двухлетняя, Ольшана, Котляровка, Вишневое и Каменка Харьковской области; Площадка, Червонопоповка, Невское, Диброва Донецкой области и Луганской области. Враг нанес удар силами армейской авиации возле Дибровы.

огневого воздействия подверглись районы 17 населенных пунктов. Среди них — Двухлетняя, Ольшана, Котляровка, Вишневое и Каменка Харьковской области; Площадка, Червонопоповка, Невское, Диброва Донецкой области и Луганской области. Враг нанес удар силами армейской авиации возле Дибровы. На Бахмутском направлении обстреляны районы 20 населенных пунктов. В частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Железное, Нью-Йорк, Клищиевка и Курдюмовка Донецкой области. Кроме того, оккупанты задействовали ударные БпЛА в районах Курдюмовки, Майорска и Железного.

обстреляны районы 20 населенных пунктов. В частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Железное, Нью-Йорк, Клищиевка и Курдюмовка Донецкой области. Кроме того, оккупанты задействовали ударные БпЛА в районах Курдюмовки, Майорска и Железного. На Авдеевском направлении враг нанес огненное поражение возле Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Авиаудары зафиксированы недалеко от Каменки и Авдеевки.

враг нанес огненное поражение возле Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Авиаудары зафиксированы недалеко от Каменки и Авдеевки. На Новопавловском направлении из танков и ствольной артиллерии захватчики избивали вблизи Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы, Великой Новоселки и Нескучной Донецкой области. Нанесли авиационный удар в районе Никольского.

из танков и ствольной артиллерии захватчики избивали вблизи Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы, Великой Новоселки и Нескучной Донецкой области. Нанесли авиационный удар в районе Никольского. На Запорожском и Херсонском направлениях под огненное влияние попали более 25 населенных пунктов. Среди них — Степное, Ольговское, Дорожнянка, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Мирное Запорожской области и Берислав, Казацкое, Ивановка, Чернобаевка и Станислав Херсонской области. Вражеская оперативно-тактическая и армейская авиация действовала в районах Гуляйполя и Степного Запорожской области и Новоселки — Херсонской области.

На протяжении прошедши суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления, 5 районов сосредоточения живой силы и состав боеприпасов оккупантов.