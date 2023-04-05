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  • ВСУ отбили более 40 атак оккупантов и уничтожили две вражеские системы ПВО, — Генштаб

ВСУ отбили более 40 атак оккупантов и уничтожили две вражеские системы ПВО, — Генштаб

Сегодня 18:45
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Украинские военные отразили более 40 вражеских атак и уничтожили два средства противовоздушной обороны РФ.

Новости Днепра про ВСУ отбили более 40 атак оккупантов и уничтожили две вражеские системы ПВО, - Генштаб

В течение суток противник нанес 3 ракетных и 21 авиационный удар, совершил более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за сутки было отражено более 40 атак оккупантов. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. В течение суток противник обстрелял населенные пункты Турья, Леоновка и Печенюги Черниговской области, Середина-Буда, Стукаловка, Бессалевка и Волфине — Сумской, а также Уды, Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Липцы, Нескучное, Зибино и Бочков .

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Тополи, Двуречная, Масютовка, Купянск, Кучеровка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенного пункта Невское и Серебрянского лесничества. Под артиллерийские обстрелы попали Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Терны, Заречное, Торское, Спорное и Раздолевка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Вел безуспешные наступательные действия вблизи Богдановки и Ивановского. Подразделения сил обороны в течение суток отразили около 15 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Торецк и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Авдеевки и Марьинки. Вместе с тем враг обстреливал Новокалиново, Авдеевку, Первомайское, Красногоровку, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не производил. Для коррекции огня артиллерии активно применял БпЛА. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник наращивает в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них — Времивка и Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новопавловка и Каменское Запорожской области, а также Новоалександровка, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Антоновка, Степановка и Чернобаевка в Херсонской области.

Российские оккупанты усиливают контрразведывательный и полицейский режимы на временно занятой территории Херсонской области. В частности, в Каховском районе, начиная с 23 марта текущего года, проходят рейдовые меры вооруженных сил российской федерации по проверке личных телефонов у местного населения на наличие фото- и видеоматериалов, а также «запрещенного» контента. Во время таких проверок оккупанты проводят обыски в домах местных жителей. В первую очередь под проверку подпадают те, кто совершает телефонные звонки в свободную Украину.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Вместе с тем наши защитники на восточном фронте уничтожили российский вертолет Ка-52. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов, 2 позиции средств противовоздушной обороны и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

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Новости Днепра про ВСУ отбили более 40 атак оккупантов и уничтожили две вражеские системы ПВО, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ отбили более 40 атак оккупантов и уничтожили две вражеские системы ПВО, - ГенштабРусский

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