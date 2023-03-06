ВСУ отбили атаки возле Бахмута и поразили склады с военной техникой окупантов, — Генштаб

Украинские военные постоянно держат линию фронта в районе Бахмута Донецкой области и нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

В течение дня, 6 марта, россияне нанесли 42 авиационных и пять ракетных ударов. Для этого враги использовали 11 БПЛА типа Шахед-136. Девять из которых были сбиты украинскими военными.

Кроме этого оккупанты совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. При этом угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

Российская Федерация сосредоточила свои действия на ведении наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Там не обнаружено формирование наступательных группировок врага. При этом враг продолжает удерживать свои подразделения недалеко от государственной границы Украины. Россияне в течение ночи провели минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Стариковое, Голышевское, Павловка, Волфино Сумской области и Ветеринарное, Стрелка, Красное, Терновая, Огурцово Волчанск, Бударки Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск. Они вели безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Невское, Белогоровка и Федоровка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Фиголовка, Двухлетняя, Гряниковка, Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Краснопоповка, Диброва Луганской области и Терны, Ямполь, Раздолевка, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противники не считают собственные потери и не прекращают штурмовать город Бахмут и его окрестности. Они также ведут наступление в районах населенных пунктов Железнянское, Дубово-Василовка и Ивановское, однако не имеют в этом успеха. Россияне осуществили артиллерийские и минометные обстрелы в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василевка, Часов-Яр, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Победа Донецкой области. Вражеские обстрелы подверглись районам населенных пунктов, что рядом с линией столкновения, в том числе: Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Тонечко, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Там обстрелы подверглись Времовке Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Каменское Запорожской области а также Дорожное, Казацкое, Тягинка, Чернобаевка, Белозерка Херсонской области и Херсон.

Ежедневно противник несет значительные потери в личном составе, однако не прекращает принимать меры по их пополнению. Известно, что во временно оккупированном Донецке военные комиссариаты получили указание по уточнению персональных учетных данных офицеров запаса до 65 лет включительно и солдат, сержантов и прапорщиков запаса до 50 лет.

Известно, что в гостинице «Донбасс» города Кадиевка временно оккупированной Луганской области находилась военно-врачебная комиссия. Ее работа направлена на признание пригодными раненых военнослужащих 2 армейского корпуса русских оккупационных войск. Таким образом, российское военное руководство пытается оперативно восстанавливать свои подразделения.

По данным Генштаба, авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов и удара по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили три района сосредоточения противника и средство противовоздушной обороны врага на огневой позиции.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: