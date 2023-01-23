ВСУ отбили 11 атак в двух областях и уничтожили 3 склада оккупантов, — Генштаб

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши защитники 22 января успешно отбили все атаки врага в Луганской и Донецкой областях.

«Противник вел безуспешные наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Продолжает наступательные действия на Бахмутском направлении. На других направлениях — ведет оборону», — отметили в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сопич, Харьковка и Поповка Сумской области и Ветеринарное, Стрелка, Зеленое, Пильная, Волчанск, Новомлынск, Старица и Двуречная Харьковской области.

На Купянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Петропавловка, Табаевка, Синковка, Крахмальное и Купянск Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка — Луганской.

На Лиманском направлении под огневое поражение попали Макеевка, Площадка, Червонопоповка, Серебрянское лесничество и Кузьмино Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого воздействия подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них Верхнекаменное, Краснополовка, Железное, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении во вражеский огонь попали Авдеевка, Невельское, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии и минометов по районам Богоявленки и Никольского Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 20 населенных пунктов, в частности Вильное Поле, Времевка и Новополь на Доннечине и Гуляйполе, Павловка, Новоданиловка, Степное, Орехов, Щербаки и Малая Токмачка Запорожской области.

На Херсонском направлении, в частности, обстрелам из РСЗО подверглись районы населенных пунктов Дудчаны, Ингулец, Гавриловка, Бургунка, Монастырское, Антоновка и Херсон.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское Луганской области и Выемка, Раздолевка, Белогоровка, Парасковеевка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутовка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения противника. Также сбит вражеский БПЛА «Орлан-10». Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 4 района сосредоточения оккупантов и 3 склада боеприпасов.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: