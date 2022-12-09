ВСУ нанесли оккупантам потери в Луганской области и атаковали вражескую технику, — Генштаб

Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении. На Лиманском и Авдеевском направлениях пытается улучшить тактическое положение. В других направлениях враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений сил обороны Украины, обстреливает позиции наших войск и гражданские объекты. Оборудует оборонительные рубежи и позиции.
В течение суток российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 9 авиационных ударов. Зафиксировано и 25 вражеских обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ракетные удары получили мирные населенные пункты Камышеваха, Григоровское и Юльевка Запорожской области. Угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и дальше.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. В городах Мозырь, Гомель и Могилев отмечено увеличение российских мобилизованных военнослужащих. В военкоматах Гомельской области продолжаются мероприятия по проверке учетных данных военнообязанных.
На Северском направлении отдельные подразделения противника находятся в приграничных районах Брянской и Курской областей. Минометный обстрел подвергся населенному пункту Ходыно Сумской области.
На Слобожанском направлении враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Стрелеча, Зеленое, Терновая, Старица, Чугуновка и Каменка Харьковской области.
На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Двуречная, Купянск, Крахмальное, Первомайское Харьковской области; Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении противник нанес огненное поражение по районам населенных пунктов Грековка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Торское и Григоровка Донецкой области.
На Бахмутском направлении обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам более двадцати населенных пунктов. Среди них — Верхнекаменное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка и Железное Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы по районам Авдеевки, Бердичев, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
В Новопавловском направлении зафиксированы артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Новополь Донецкой области.
На Запорожском направлении оккупанты оказали огневое влияние по населенным пунктам Красное, Дорожнянка, Железнодорожное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Червоноднепровка Запорожской области и Высшетарасовка в Днепропетровской области.
На Херсонском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области рядом с линией столкновения. Вновь артиллерийские обстрелы подверглись Херсону и его окрестностям, пострадали мирные граждане.
Противник продолжает терять живую силу. За прошедшие сутки в центральную городскую больницу города Кадиевка Луганской области было доставлено до 50 раненых наемников из состава частной военной кампании.
Вместе с тем, в отдельных регионах российской федерации продолжаются меры по мобилизации. Так, военнообязанным в Самарской области продолжают вручать повестки.
Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за текущие сутки поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.
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