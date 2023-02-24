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  • ВСУ нанесли 14 ударов по районам дислокации окупантов и сбили вражеский Ми-24, — Генштаб

ВСУ нанесли 14 ударов по районам дислокации окупантов и сбили вражеский Ми-24, — Генштаб

Сегодня 19:15
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Украинские военные сбили вражеский вертолет Ми-24 и нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава РФ.

Новости Днепра про ВСУ нанесли 14 ударов по районам дислокации окупантов и сбили вражеский Ми-24, - Генштаб

Главные усилия Российская Федерация сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, увеличивает численность личного состава.

В течение суток противник нанес 18 авиационных ударов, из них 4 — баражирующими боеприпасами типа «Ланцет». Совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения Россией ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Сеньковка, Елино и Леоновка Черниговской области; Искриковщина, Волфин, Запсилье и Мирополье Сумской области, а также подверг огневому влиянию 18 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них — Лемищино, Александровка, Старица, Волчанск и Бологовка.

На Купянском и Лиманском направлениях противник провел несколько безуспешных наступательных действий. В частности, в районах Серебрянского лесничества и населённых пунктов Верхнекаменское и Раздоловка Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы по 14 районам населенных пунктов. Среди которых — Гряниковка, Купянск, Берестово Харьковской области и Диброва и Белогоровка в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных наступлений вблизи населенных пунктов Дубово-Василовка, Берховка и Железнянское. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелы подверглись 15 населенным пунктам, в частности, Спорное, Веселое, Дубово-Василевка, Берховка, Бахмут и Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступление в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Марьинка — успеха не было. Артиллерийские обстрелы зафиксированы около 16 населенных пунктов. В частности, это — Авдеевка, Водяное, Золотая Нива, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от вражеского огня пострадали районы 17 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Орехов и Белогорье Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали 27 населенных пунктов Херсонской области, находящихся на правом берегу реки Днепр, включая Дудчаны, Берислав, Веселое, Тягинко, Антоновку и Херсон.

В Чаплинке Херсонской области оккупанты введут круглосуточный комендантский час с 23 по 25 февраля текущего года. Причиной может быть переброска военной техники из временно оккупированной части Автономной республики Крым для укрепления оборонной линии.

В городе Новая Каховка Херсонской области противник проводит обход жилья местных жителей. В ходе проверки сверяют регистрацию и документы права собственности на жилье. В случае их отсутствия жителей в течение недели выселяют, а туда расквартируют военнослужащих российских оккупационных войск.

Наша авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Также Силы обороны уничтожили 1 ударный вертолет Ми-24 и 1 БПлА «Ланцет».

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Новости Днепра про ВСУ нанесли 14 ударов по районам дислокации окупантов и сбили вражеский Ми-24, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ нанесли 14 ударов по районам дислокации окупантов и сбили вражеский Ми-24, - ГенштабРусский

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