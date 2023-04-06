ВСУ ликвидировали больше 176 тысяч оккупантов: потери россии на 6 апреля

С 24 февраля 2022 года в Украине погибли около 176 630 российских солдат, 390 из них – за последние сутки.

В Генеральном штабе ВСУ назвали актуальные на 6 апреля данные по потерям российской армии в войне против Украины.

В Днепре за прошедшие сутки «заминировали» 164 школы.

6 апреля электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию…

На Днепропетровщине проживает 54 долгожителя. Это люди, отметившие летний юбилей.

Планируйте маршрут: як у Дніпрі працює громадський транспорт 6 квітня 6 апреля электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня. просмотров

Украинские воины за сутки отбили более 60 атак и уничтожили «Аллигатор» россиян, — Генштаб Несмотря на большие потери в живой силе и технике, российские оккупанты не прекращают наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. 0 просмотров

Света не будет: кому из днепрян нужно зарядить гаджеты В Днепре несколько домов останутся без электричества в четверг, 6 апреля. 0 просмотров

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Пострадали 14 частных домов: оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии Сегодня вражеская армия в очередной раз обстреляла Никополь. Под огонь попала гражданская инфраструктура. просмотров