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ВСУ ликвидировали больше 176 тысяч оккупантов: потери россии на 6 апреля

Сегодня 10:00
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В Генеральном штабе ВСУ назвали актуальные на 6 апреля данные по потерям российской армии в войне против Украины.

Новости Днепра про ВСУ ликвидировали больше 176 тысяч оккупантов: потери россии на 6 апреля

С 24 февраля 2022 года в Украине погибли около 176 630 российских солдат, 390 из них – за последние сутки.

  • танков – 3631 (+2) единицы;
  • боевых бронированных машин – 7013 (+8) единиц;
  • артиллерийских систем – 2714 (+7) единиц;
  • РСЗО – 532 (+0) единиц;
  • средства ПВО – 281 (+1) единица;
  • самолетов – 306 (+0) единиц;
  • вертолетов – 292 (+1) единица;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2287 (+4);
  • крылатые ракеты – 911 (+0);
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5574 (+1) единица;
  • специальная техника – 302 (+3).

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Новости Днепра про ВСУ ликвидировали больше 176 тысяч оккупантов: потери россии на 6 апреляУкраїнська Новости Днепра про ВСУ ликвидировали больше 176 тысяч оккупантов: потери россии на 6 апреляРусский

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