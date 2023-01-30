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ВСУ атаковали склады боеприпасов врага, — Генштаб

Сегодня 18:45
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Вооруженные силы Украины нанесли меткие удары по позициям вражеских складов с боеприпасами. В то же время, россияне продолжают наступать на четырех направлениях в Донецкой области.

Новости Днепра про ВСУ атаковали склады боеприпасов врага, - Генштаб

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях — обороняется.

Российские оккупанты в течение суток нанесли 4 ракетных удара. Также было совершено более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре города Очаков Николаевской области. Высока остается угроза российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений врага. Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Хреновка и Красный Хутор Черниговской области; Волфине, Шпиль, Басовка, Запсилья, Мезеновка, Большая Писаревка Сумской области и Ветеринарное, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Верхняя Писаревка, Волчанск, Бударки, Новомлынск и Двухлетняя Харьковская область.

На Купянском направлении от вражеского огня пострадали Синковка и Кисловка Харьковской области и Новоселовское, Берестово и Андреевка в Луганской области.

На Лиманском направлении обстреляны Новоегоровка, Макеевка, Краснопоповка и Диброва Луганской области и Ямполевка и Ямполь Донецкой области.

На Бахмутском направлении под вражеский огонь попали Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Озаряновка, Дружба, Иванополье и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский танковый, минометный и артиллерийский огонь попали Водяное, Красногоровка и Марьинка.

На Новопавловском — обстреляны Водяное, Богоявленко, Угледар и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях от огня артиллерии противника пострадали районы более 40 населенных пунктов. Среди них — Времовка Донецкой области; Гуляйполе и Белогорье — Запорожской; Добрая Надежда в Днепропетровской области, а также Берислав, Львове, Ивановка, Антоновка, Херсон, Берегово и Огромное Херсонской области. Есть пострадавшие посреди мирных обитателей.

По имеющейся информации, в местных школах населенных пунктов Каховского района, российские оккупанты запрещают школьникам учиться онлайн по украинской программе. Местные преподаватели отказываются обучать детей по российской программе, поэтому оккупанты угрожают принудительно вывозить детей на так называемое «обучение» вглубь временно занятой Херсонской области, а также в Россию и оккупированный Крым.

В населенном пункте Таврическое Скадовского района Херсонской области, в помещении детского сада, оккупанты развернули «полевой госпиталь», где лечат российских военнослужащих. Он переполнен тяжелоранеными захватчиками.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 2 склада с боеприпасами оккупантов.

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Новости Днепра про ВСУ атаковали склады боеприпасов врага, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ атаковали склады боеприпасов врага, - ГенштабРусский

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