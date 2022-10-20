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  • ВСУ атаковали два района сосредоточения россиян и сбили 15 иранских дронов, — Генштаб

ВСУ атаковали два района сосредоточения россиян и сбили 15 иранских дронов, — Генштаб

Сегодня 19:45
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Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Им удалось атаковать два района сосредоточения вооружения и военной техники и сбить 15 иранских дронов.

Новости Днепра про ВСУ атаковали два района сосредоточения россиян и сбили 15 иранских дронов, - Генштаб

  • Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

    Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

    На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА по территории Украины.

    На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

    на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в пределах населенных пунктов Николаевка и Костобродов Черниговской области. Также враг задействовал БПЛА с боевой нагрузкой;

    на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречное, Красное и Стрелеча. Зафиксирована и активность БПЛА с боевой нагрузкой;

    на Купянском и Лиманском направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Заречное, Белогоровка, Торское, Терны и Ямполевка;

    на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Зеленополье и Яковлевка.

    На Новопавловском и Запорожском направлениях кафиры активных наступательных действий не вели. Нанесли огневое поражение по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре в районах более 35 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения.

    На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения воздушной разведки враг совершил до 40 вылетов БПЛА разных типов.

    Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла 6 ударов. Подтверждено поражение 2 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 опорных пунктов, а также 2 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 15 БПЛА «Shahed-136».

    Воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два состава боеприпасов противника.

    Напомним, что ранее ВСУ атаковали шесть районов сосредоточения россиян и уничтожили один мост.

    Также ВСУ отразили наступление оккупантов в районах 11 населенных пунктов.

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Новости Днепра про ВСУ атаковали два района сосредоточения россиян и сбили 15 иранских дронов, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ атаковали два района сосредоточения россиян и сбили 15 иранских дронов, - ГенштабРусский

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