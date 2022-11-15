ВСУ атаковали четыре района дислокации россиян и два склада боеприпасов, — Генштаб

Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях, продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
на Северском направлении — из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Рыжевка, Кондратовка, Славгород Сумской области;
на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Старица и Бочково;
на Купянском и Лиманском направлениях — по всему спектру артиллерии, в районах населенных пунктов Невское, Кисловка, Раздолевка, Площадка, Макеевка, Спорное;
на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Белогоровка и Нью-Йорк;
на Авдеевском направлении — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Водяное и Невельское;
на Новопавловском и Запорожском направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Павловка, Времовка, Железнодорожное, Степногорск, Малые Щербаки;
на Херсонском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районе населенного пункта Добрая Надежда.
Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за текущие сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, два склада боеприпасов и один важный военный объект российских оккупантов.
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