Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • ВСУ атаковали четыре района дислокации россиян и два склада боеприпасов, — Генштаб

ВСУ атаковали четыре района дислокации россиян и два склада боеприпасов, — Генштаб

Сегодня 20:30
просмотров

Вооруженные силы Украины атаковали четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника. Также военным удалось уничтожить два склада боеприпасов россиян.

Новости Днепра про ВСУ атаковали четыре района дислокации россиян и два склада боеприпасов, - Генштаб

Российские оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны Украины на отдельных направлениях, продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра. В то же время враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя ей инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Сохраняется угроза нанесения врагом ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении — из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Рыжевка, Кондратовка, Славгород Сумской области;

на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Старица и Бочково;

на Купянском и Лиманском направлениях — по всему спектру артиллерии, в районах населенных пунктов Невское, Кисловка, Раздолевка, Площадка, Макеевка, Спорное;

на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Белогоровка и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Водяное и Невельское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Пречистовка, Павловка, Времовка, Железнодорожное, Степногорск, Малые Щербаки;

на Херсонском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районе населенного пункта Добрая Надежда.

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за текущие сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, два склада боеприпасов и один важный военный объект российских оккупантов.

Читайте также:

Новости Днепра про ВСУ атаковали четыре района дислокации россиян и два склада боеприпасов, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ атаковали четыре района дислокации россиян и два склада боеприпасов, - ГенштабРусский

Автор:


Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Последние новости

    В Кривом Роге 500 шахтеров застряли под землей из-за обстрелов
    В Кривом Роге 500 шахтеров застряли под землей из-за обстрелов

    15 ноября по Украине выпустили около ста ракет. Несколько прилетели в Кривой Рог. Жители области сообщают о перебоях со светом.

    Сегодня 19:04
    просмотров
    Киевстар предупреждает о проблемах со связью
    Киевстар предупреждает о проблемах со связью

    У Киевстара проблемы со связью из-за обстрелов.

    Сегодня 18:08
    просмотров
    Сдавали в аренду даже подвал: как выглядел первый торговый бизнес-центр в Днепре
    Сдавали в аренду даже подвал: как выглядел первый торговый бизнес-центр в Днепре

    Здания на центральном проспекте Днепра 100 лет назад выглядели совсем иначе. Но поврежденные во время войн, революций пожарами и бомбардировками они хоть и были восстановлены, но утратили свій первозданный облик навсегда.

    Сегодня 17:21
    просмотров
    В Каменском двое мужчин взорвались на гранате в общежитии: в каком они состоянии
    В Каменском двое мужчин взорвались на гранате в общежитии: в каком они состоянии

    Медики рассказали о состоянии мужчин, подорвавшихся на гранате в общежитии в Каменском.

    Сегодня 16:52
    просмотров
    В Никополе задержали мужчину, который ходил по улицам в футболке и кепке с коммунистической символикой
    В Никополе задержали мужчину, который ходил по улицам в футболке и кепке с коммунистической символикой

    В Никополе 33-летний мужчина ходил по улицам в футболке и кепке с коммунистической символикой.

    Сегодня 16:39
    2
    просмотров
    Еще ракеты в нашу сторону: Вилкул прокомментировал взрывы в Кривом Роге
    Еще ракеты в нашу сторону: Вилкул прокомментировал взрывы в Кривом Роге

    Рф продолжает терроризировать Украину.

    Сегодня 16:30
    0
    просмотров
    В Киеве попадание ракет в жилые дома: в ОП опубликовали видео последствий
    В Киеве попадание ракет в жилые дома: в ОП опубликовали видео последствий

    В Киеве попадание вражеским оружием в жилые дома.

    Сегодня 16:09
    просмотров
    На Днепропетровщине двое школьниц заблудились и провели ночь в поле
    На Днепропетровщине двое школьниц заблудились и провели ночь в поле

    В Каменском на Днепропетровщине двое школьниц заблудились, из-за чего ночевали в поле.

    Сегодня 15:50
    просмотров
    В Днепре на Победе заметили Барби-мобиль (ФОТО) 
    В Днепре на Победе заметили Барби-мобиль (ФОТО) 

    В Днепре на проспекте Героев заметили необычное авто - Барби-мобиль.

    Сегодня 15:42
    2
    просмотров
    Этот плач разрывает сердце: в Днепре спасают тяжелораненую маму с дочерью, сделали десяток операций
    Этот плач разрывает сердце: в Днепре спасают тяжелораненую маму с дочерью, сделали десяток операций

    В Днепре спасли маму с дочерью, которые тяжелые ранения.

    Сегодня 14:59
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх