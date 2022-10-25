Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

ВСУ атаковали 20 районов сосредоточения россиян и ЗРК оккупантов, — Генштаб

Сегодня 19:45
просмотров

Во вторник, 25 октября, украинские военные не дали россиянам продвинуться в Донецкой области, в том числе возле Бахмута и Авдеевки. Также они нанесли 15 результативных авиаударов.

Новости Днепра про ВСУ атаковали 20 районов сосредоточения россиян и ЗРК оккупантов, - Генштаб

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны по отдельным направлениям. Вместе с тем, не оставляет попыток вести наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование местности по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА по украинской территории.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в пределах населенных пунктов Сеньковка и Каменская Слобода Черниговской области и Рожковичи, Басовка и Поповка Сумской области. Применял ударные БПЛА;

на Слобожанском направлении — с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречная, Красное, Огурцово и Стрелка;

на Купянском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Вишневое, Кисловка и Стельмаховка;

на Лиманском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Новоегоровка, Терны, Заречное и Ямполевка;

на Бахмутском направлении — по вооружению танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмутское, Иванград, Белогоровка, Майорск, Соледар и Опросное;

на Авдеевском направлении противник обстреливал из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Первомайское.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре в районах более 20 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 30 населенных пунктов. Российские оккупанты продолжают осуществлять минирование участков местности вдоль береговой линии реки Днепр. Пытаются восстановить пораженные понтонно-мостовые переправы. Для ведения воздушной разведки враг совершил до 55 вылетов БПЛА разных типов.

Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла 15 ударов. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 опорных пункта, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили БПЛА.

Воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасы и другие важные военные объекты оккупантов.

Читайте також:

Новости Днепра про ВСУ атаковали 20 районов сосредоточения россиян и ЗРК оккупантов, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ атаковали 20 районов сосредоточения россиян и ЗРК оккупантов, - ГенштабРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    У него остались жена и дочь: 34-летний защитник из Каменского погиб в бою за Украину
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    У него остались жена и дочь: 34-летний защитник из Каменского погиб в бою за Украину

    22 жовтня, в Донецькій області від поранень загинув солдат з…

    Влетел в дерево и перевернулся на бок: смертельное ДТП в Днепропетровской области
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    Влетел в дерево и перевернулся на бок: смертельное ДТП в Днепропетровской области

    Возле села Гупаловка Новомосковского района произошло ДТП со смертельным исходом.…

    Пропал еще 16 августа: на Днепропетровщине разыскивают 58-летнего мужчину
    Новости Днепра
    Сегодня 17:28
    Пропал еще 16 августа: на Днепропетровщине разыскивают 58-летнего мужчину

    В Днепропетровской области разыскивают 58-летнего Виктора Харьковского.

    Редкие кадры: в центре Днепре из воды показался остров Ад (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:16
    Редкие кадры: в центре Днепре из воды показался остров Ад (ФОТО)

    Один из самых популярных сегодня островов в Днепре – Монастырский,…

    Последние новости

    У него остались жена и дочь: 34-летний защитник из Каменского погиб в бою за Украину
    У него остались жена и дочь: 34-летний защитник из Каменского погиб в бою за Украину

    22 жовтня, в Донецькій області від поранень загинув солдат з Кам'янського Ткачов Олександр Сергійович. Чоловікові було 34 роки.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Влетел в дерево и перевернулся на бок: смертельное ДТП в Днепропетровской области
    Влетел в дерево и перевернулся на бок: смертельное ДТП в Днепропетровской области

    Возле села Гупаловка Новомосковского района произошло ДТП со смертельным исходом. На местной дороге водитель ВАЗ 2106 не справился с управлением и влетел в дерево. Автомобиль перекину в левую сторону. Водитель был зажат внутри.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Репортаж со дна реки: после отлива на берегу Монастырского острова находят иконы, кувшины и урны
    Репортаж со дна реки: после отлива на берегу Монастырского острова находят иконы, кувшины и урны

    В последние дни уровень воды в реке Днепр резко снизился.

    Сегодня 18:13
    2
    просмотров
    Можно перейти вброд: вблизи Днепра сильно обмелела река Кильчень (ФОТО)
    Можно перейти вброд: вблизи Днепра сильно обмелела река Кильчень (ФОТО)

    В Днепропетровской области сильно обмелела река Кильчень.

    Сегодня 17:50
    просмотров
    Пропал еще 16 августа: на Днепропетровщине разыскивают 58-летнего мужчину
    Пропал еще 16 августа: на Днепропетровщине разыскивают 58-летнего мужчину

    В Днепропетровской области разыскивают 58-летнего Виктора Харьковского.

    Сегодня 17:28
    0
    просмотров
    Редкие кадры: в центре Днепре из воды показался остров Ад (ФОТО)
    Редкие кадры: в центре Днепре из воды показался остров Ад (ФОТО)

    Один из самых популярных сегодня островов в Днепре – Монастырский, иногда жители города заплывают на байдарках на Зеленый и Шевский острова, но больше клочков суши на реке нет. Однако, 100 лет назад их было в разы больше. Большая часть оказалась…

    Сегодня 17:16
    просмотров
    Из-за веерных отключений некоторые жители Днепра остались без воды: адреса
    Из-за веерных отключений некоторые жители Днепра остались без воды: адреса

    Внимание!

    Сегодня 17:03
    0
    просмотров
    В Днепре из-за веерных отключений света не ездят некоторые троллейбусы и трамваи: подробности
    В Днепре из-за веерных отключений света не ездят некоторые троллейбусы и трамваи: подробности

    В Днепре из-за веерных отключений света не работает электротранспорт в некоторых районах.

    Сегодня 16:55
    просмотров
    В Днепре сузили проезжую часть на проспекте Героев
    В Днепре сузили проезжую часть на проспекте Героев

    В Днепре частично сузили дорогу по проспекту Героев.

    Сегодня 16:44
    просмотров
    Тропические рыбы, сгоревшие авто и мумия из Египта: ТОП-11 интересных музеев Днепра
    Тропические рыбы, сгоревшие авто и мумия из Египта: ТОП-11 интересных музеев Днепра

    В Днепре работает более 15 различных музеев, где можно увидеть и узнать много интересного. Можно посмотреть на банкноты всех стран мира, изучить флору и фауну области, познакомится с современным украинским искусством. Журналисты dnepr.info собрали ТОП- 11 самых популярных музеев Днепра.

    Сегодня 16:25
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх