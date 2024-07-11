Вспышки холеры в водоемах Днепропетровщины: обнаружили ли возбудители в июне

В водоемах Днепропетровской области был проведен плановый мониторинг качества воды.

О результатах рассказали в государственном учреждении «Днепропетровский областной центр контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Украины».

За июнь месяц 2024 было исследовано 20 проб воды на микробиологические показатели, в которых проведено 68 исследований, из них в 11 (16,2%) индекс ЛКП (лактозопозитивных кишечных палочек) превышал норму.

Возбудители инфекционных заболеваний за указанный период в воде водных объектов в местах массового отдыха населения на территории области не выделялись, — отметили в публикации.

На физико-химические показатели исследовали 16 проб воды, в которых проведено 172 исследования, из них 28 (16,3 %) не соответствовали норме по солевому составу воды, сухому остатку, БСК (биохимическое потребление кислорода) и ХСК (химическое потребление кислорода). Однако в публикации отметили, что такие показатели устойчивы на протяжении многих лет и непосредственно не влияют на состояние здоровья и заболеваемость населения.

Учреждение напоминает, что для профилактики заболеваний отдыхать и пользоваться водоемами необходимо только в разрешенных и специально оборудованных местах массового отдыха при отсутствии запрета местных органов власти и соблюдении всех правил безопасности.

В настоящее время на территории Днепропетровской области места массового отдыха населения на водных объектах рекреационного и оздоровительного использования официально не открывались, — написали в сообщении.

В целом, согласно мониторингу, за июнь в исследованных водоемах Днепропетровщины возбудители инфекционных заболеваний не выявлены, качество воды соответствует норме, однако не у всех. Подробные результаты исследований можно посмотреть на официальном портале ГУ «Днепропетровский ОЦКПХ МЗ».

Важно отметить, что недавно мы писали, что на прошлой неделе во время исследования водоемов на возбудители холеры, в двух пробах пресной воды на Днепропетровщине обнаружили вибрион, который может вызвать заболевание кишечной инфекцией. По поводу холеры все результаты дали отрицательный результат. То есть возбудители не обнаружены. Однако на некоторых пляжах Днепропетровщины зафиксировали значительное загрязнение воды.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: