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  • Вспышки бешенства: где в Днепре можно бесплатно вакцинировать домашнего питомца

Вспышки бешенства: где в Днепре можно бесплатно вакцинировать домашнего питомца

Сегодня 11:05
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В Днепропетровской области можно бесплатно вакцинировать животное от бешенства.

Новости Днепра про Вспышки бешенства: где в Днепре можно бесплатно вакцинировать домашнего питомца

В ГУ Госпрожпотребслужбы в Днепропетровской области обнародовали список государственных больниц региона, в которых можно бесплатно вакцинировать свое домашнее животное от бешенства.

Отметим, что Днепропетровщина вошла в пятерку областей, в которых больше всего обнаружено неблагополучных пунктов к бешенству.

Поэтому важно каждый год делать прививки своим любимцам. В Днепре это можно сделать с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:30 (кроме обеденного времени 12:00-12:30) в 7 государственных клиниках:

  • Индустриальный район: улица Саперная, 34 – тел: 067-490-15-00.
  • Новокодакский район: улица Вильямса, 94 – тел: 050-342-07-04.
  • Чечеловский и Центральный районы: улица Анны Ахматовой, 23 – тел: 067-794-29-50.
  • Шевченковский и Соборный районы: с. Дослидне, улица Научная, 67 – тел: 068-840-23-88 (клиника ветеринарной медицины), 050-671-09-66 (Днепровская городская ДЛВМ).
  • Самарский район №1: улица Разъездная, 34 – тел: 097-556-45-94.
  • Самарский район №2: улица Даниила Самойловича, 16 – тел: 063-461-44-71.

Вакцинацию от бешенства можно начинать производить животному с 3-х месячного возраста. Важно помнить, что прививка необходима всем животным, даже если они не попадают в дикую природу или не выходят на улицу.

Адреса ветеринарных клиник в других районах области:

Напомним, в июне был обнародован список неблагополучных районов с бешенством, в него вошли 30 пунктов Днепропетровщины. Также недавно мы писали, что на Днепропетровщине лиса с бешенством нападала на собак и кур, а в июле в поселке Орловщина, где расположено несколько популярных баз отдыха, ввели карантин через бешенство на 60 дней.

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