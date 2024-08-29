Вспышки бешенства: где в Днепре можно бесплатно вакцинировать домашнего питомца

В ГУ Госпрожпотребслужбы в Днепропетровской области обнародовали список государственных больниц региона, в которых можно бесплатно вакцинировать свое домашнее животное от бешенства.
Отметим, что Днепропетровщина вошла в пятерку областей, в которых больше всего обнаружено неблагополучных пунктов к бешенству.
Поэтому важно каждый год делать прививки своим любимцам. В Днепре это можно сделать с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:30 (кроме обеденного времени 12:00-12:30) в 7 государственных клиниках:
Вакцинацию от бешенства можно начинать производить животному с 3-х месячного возраста. Важно помнить, что прививка необходима всем животным, даже если они не попадают в дикую природу или не выходят на улицу.
Адреса ветеринарных клиник в других районах области:
Напомним, в июне был обнародован список неблагополучных районов с бешенством, в него вошли 30 пунктов Днепропетровщины. Также недавно мы писали, что на Днепропетровщине лиса с бешенством нападала на собак и кур, а в июле в поселке Орловщина, где расположено несколько популярных баз отдыха, ввели карантин через бешенство на 60 дней.
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