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Вспыхнула на ходу: вблизи Днепра пострадал водитель грузовика

Сегодня 17:11
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Вблизи Днепра травмировался водитель, чей грузовик загорелся на ходу.

Новости Днепра про Вспыхнула на ходу: вблизи Днепра пострадал водитель грузовика

В Подгородном 21 августа спасатели тушили загоревшийся на ходу грузовик.

Прибывшие по вызову спасатели установили, что пламенем охвачен грузовой автомобиль «Газель» на площади три квадратных метра.

В результате воспламенения ожоги верхних и нижних конечностей получил мужчина, 1953 года рождения. Работниками экстренной медицинской помощи госпитализирован в лечебное учреждение.

Пожар ликвидирован в 12:19.

К месту происшествия привлечены 7 пожарных и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Новости Днепра про Вспыхнула на ходу: вблизи Днепра пострадал водитель грузовика

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