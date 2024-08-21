Вспыхнула на ходу: вблизи Днепра пострадал водитель грузовика

В Днепре работает большое количество самых разных магазинов: от супермаркетов до специализированных торговых точек, где можно купить самых разные товары. Наполнение товарами супермаркетов таково, что зайдя за продуктами выйти оттуда можно с канцтоварами, мягкими игрушками и детскими конструкторами.

Украина богата не только на живописные горы и старинные замки, но и на водопады. Последние дни лета и начало осени – идеальное время для их посещения. Уже не так жарко, как летом, но и у воды еще не холодно. Наибольшая…