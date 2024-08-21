Вспыхнула на ходу: вблизи Днепра пострадал водитель грузовика

В Подгородном 21 августа спасатели тушили загоревшийся на ходу грузовик.
Прибывшие по вызову спасатели установили, что пламенем охвачен грузовой автомобиль «Газель» на площади три квадратных метра.
В результате воспламенения ожоги верхних и нижних конечностей получил мужчина, 1953 года рождения. Работниками экстренной медицинской помощи госпитализирован в лечебное учреждение.
Пожар ликвидирован в 12:19.
К месту происшествия привлечены 7 пожарных и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Читайте также:
Автор:
Хорошие новости от Укрэнерго.
В Днепре работает большое количество самых разных магазинов: от супермаркетов…
В Днепре появилось два новых сквера.
Украина богата не только на живописные горы и старинные замки,…
Хорошие новости от Укрэнерго.
В Днепре работает большое количество самых разных магазинов: от супермаркетов до специализированных торговых точек, где можно купить самых разные товары. Наполнение товарами супермаркетов таково, что зайдя за продуктами выйти оттуда можно с канцтоварами, мягкими игрушками и детскими конструкторами.
В Кривом Роге задержали мужчину, подозреваемого в растлении несовершеннолетних.
В Днепре появилось два новых сквера.
Украина богата не только на живописные горы и старинные замки, но и на водопады. Последние дни лета и начало осени – идеальное время для их посещения. Уже не так жарко, как летом, но и у воды еще не холодно. Наибольшая…
Стало известно, как с 1 сентября будут работать сады в Днепре.
В Днепропетровской области беспризорный пес укусил женщину.
Интересную птицу заметили на Павлоградщине.
Бездомные из Днепра отправились в Эстонию.
Запорожец кошмарил военного с Днепра, требуя у него несуществующий долг.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!