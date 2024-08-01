Вспомнил давние обиды: на Днепропетровщине мужчина сильно избил знакомого

На одной из улиц в пгт. Илларионово Синельниковского района примерно в 19:15 человек встретил знакомого и предложил его подвезти на машине. Общаясь, они вспомнили прошлое и между ними возник конфликт, в результате которого злоумышленник сильно избил водителя.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области.
Потерпевший сразу остановил автомобиль, однако нападающий продолжил избивать его уже на улице. Водителя с травмами госпитализировали.
30 июля правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного Кодекса Украины.
Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.
Следствие продолжается.
Напомним, ранее мы писали, что Днепр снова признали самым криминальным городом Восточной Европы.
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