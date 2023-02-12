Вслед за Куинджи: Репина и Айвазовского признали украинскими художниками

Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке признал художников Илью Репина и Ивана Айвазовского украинскими художниками.

Об этом сообщают СМИ.

Так, в подписях к работам Репина (портрет писателя Всеволода Гаршина (1884), портрет мальчика (1884), Пастух со стадом овец (1870) и других) указано, что их автор, Илья Репин, является украинцем из города Чугуев, сейчас Харьковской области.

В подписях к картинам мариниста Айвазовского (Корабль в бурном море (1892), Корабль при лунном свете и т.п.) также указано, что художник Иван Айвазовский украинец из Феодосии, ныне Автономная Республика Крым.

Напомним, ранее мы писали, что нью-йоркский музей признал художника Архипа Куинджи украинцем.

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