Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Всеобщая мобилизация: в Днепре раздают повестки в людных местах

Сегодня 06:45
просмотров

Мужчинам призывного возраста раздают повестки в общественных местах. Представители военкоматов даже останавливают автомобили, чтобы вручить повестки водителям.

Новости Днепра про Всеобщая мобилизация: в Днепре раздают повестки в людных местах

В Киеве повестки прохожим вручают в наиболее людных местах: на улицах, в торговых центрах, у входа в места общественного скопления.

В Одессе местные жители называют места, в которых более всего есть шансов встретить суровых мужчин в камуфляже, раздающих повестки всем прохожим мужского пола. В частности, есть высокие шансы на встречу с представителями ТЦК на автостанции «Привоз» и на железнодорожном вокзале. Кроме того, повестку можно получить в районе пляжа Аркадия, в Курортном переулке, на спуске на Трассу здоровья, в микрорайоне Таирова и в крупных торговых центрах.

В Днепре повестку можно получить от любого патруля. А их сейчас ходит по городу очень много. Военные патрули останавливают не только прохожих, но и автомобили, видя за рулем мужчину призывного возраста.

В такой ситуации не лишним будет напомнить, при каких условиях вручение повестки можно считать законным.

Итак, право на вручение повесток имеют следующие категории граждан:

  • сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки;
  • уполномоченные лица ОМС;
  • руководители предприятий/учреждений/организаций, в том числе учебных заведений;
  • физические лица-предприниматели, управляющие многоквартирными домами.

Повестка также должна быть оформлена по всем правилам. В частности, на ней должны быть:

  • подпись руководителя территориального центра комплектования и соцподдержки;
  • мокрая печать;
  • дата вручения;
  • адрес военного комиссариата;
  • время, когда нужно там появиться.

Кроме того, в Украине сейчас проходит сверка ВПЛ. Формальный повод – провести верификацию переселенцев, чтобы знать приблизительную цифру, сколько людей нуждается в выплате государственной помощи. Неформальный – выявить «уклонистов», которые сменили место жительства, однако не встали на военный учет по временному месту пребывания.

Читайте также:

Новости Днепра про Всеобщая мобилизация: в Днепре раздают повестки в людных местахУкраїнська Новости Днепра про Всеобщая мобилизация: в Днепре раздают повестки в людных местахРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Защищая Украину, погиб воин из Каменского Андрей Васильченко
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    Защищая Украину, погиб воин из Каменского Андрей Васильченко

    6 декабря 2022 года, защищая свободу и независимость Украины, в…

    В Днепре из разрушенного дома удалось спасти испуганного кота, прыгнувшего с 6-этажа и шиншиллу (ВИДЕО)
    Вчера 21:33
    В Днепре из разрушенного дома удалось спасти испуганного кота, прыгнувшего с 6-этажа и шиншиллу (ВИДЕО)

    Уже больше суток идет поисково-спасательная операция на месте прилета ракеты…

    33 человека еще могут находиться под завалами разрушенного дома в Днепре
    Новости Днепра
    Вчера 20:44
    33 человека еще могут находиться под завалами разрушенного дома в Днепре

    Еще более 30 человек считаются пропавшими без вести.

    Украинские художники после теракта в Днепре опубликовали трогательные картины (ФОТО)
    Новости Днепра
    Вчера 19:50
    Украинские художники после теракта в Днепре опубликовали трогательные картины (ФОТО)

    14 января российская ракета ударила по жилому дому в Днепре.

    Последние новости

    Защищая Украину, погиб воин из Каменского Андрей Васильченко
    Защищая Украину, погиб воин из Каменского Андрей Васильченко

    6 декабря 2022 года, защищая свободу и независимость Украины, в Донецкой области погиб солдат из Каменского Васильченко Андрей Олегович.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Погода в Днепре в понедельник, 16 января: облачно и без осадков
    Погода в Днепре в понедельник, 16 января: облачно и без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    В Днепре из разрушенного дома удалось спасти испуганного кота, прыгнувшего с 6-этажа и шиншиллу (ВИДЕО)
    В Днепре из разрушенного дома удалось спасти испуганного кота, прыгнувшего с 6-этажа и шиншиллу (ВИДЕО)

    Уже больше суток идет поисково-спасательная операция на месте прилета ракеты в Днепре. По словам мэра Днепра Бориса Филатова, работы ориентировочно продлятся еще до 3 ночи. Чрезвычайники и коммунальщики будут работать до последнего. На данный момент судьба 33 человек до сих…

    Вчера 21:33
    0
    просмотров
    33 человека еще могут находиться под завалами разрушенного дома в Днепре
    33 человека еще могут находиться под завалами разрушенного дома в Днепре

    Еще более 30 человек считаются пропавшими без вести.

    Вчера 20:44
    просмотров
    OSINT-расследователи установили причастных к ракетному удару в Днепре: кто они
    OSINT-расследователи установили причастных к ракетному удару в Днепре: кто они

    Расследователи установили имена всех, кто мог быть причастен к ракетному удару по Днепру.

    Вчера 20:24
    просмотров
    Украинские художники после теракта в Днепре опубликовали трогательные картины (ФОТО)
    Украинские художники после теракта в Днепре опубликовали трогательные картины (ФОТО)

    14 января российская ракета ударила по жилому дому в Днепре.

    Вчера 19:50
    просмотров
    «Если бы она это увидела, то сказала: вот я «хайпонула»»: кем была погибшая в Днепре 15-летняя девушка
    «Если бы она это увидела, то сказала: вот я «хайпонула»»: кем была погибшая в Днепре 15-летняя девушка

    Вчерашняя атака унесла жизни 15-летней девушки.

    Вчера 19:27
    просмотров
    Мэр Днепра рассказал, сколько еще будет продолжаться разбор завалов на Победе
    Мэр Днепра рассказал, сколько еще будет продолжаться разбор завалов на Победе

    В Днепре разбор завалов разрушенной многоэтажки до сих пор продолжается.

    Вчера 18:47
    просмотров
    Спасательная операция в Днепре длится больше суток: что известно и что происходит на месте трагедии сейчас (ФОТО)
    Спасательная операция в Днепре длится больше суток: что известно и что происходит на месте трагедии сейчас (ФОТО)

    Спасательная операция на месте попадания российской ракеты х-22 продолжается до сих пор.

    Вчера 18:04
    просмотров
    Жена с дочками вышли в магазин, а отец был дома: из-за удара по Днепру погиб известный тренер по боксу
    Жена с дочками вышли в магазин, а отец был дома: из-за удара по Днепру погиб известный тренер по боксу

    Из-за ракетного удара по Днепру погиб заслуженный тренер Украины по боксу.

    Вчера 17:24
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх