Всеобщая мобилизация: в Днепре раздают повестки в людных местах

В Киеве повестки прохожим вручают в наиболее людных местах: на улицах, в торговых центрах, у входа в места общественного скопления.
В Одессе местные жители называют места, в которых более всего есть шансов встретить суровых мужчин в камуфляже, раздающих повестки всем прохожим мужского пола. В частности, есть высокие шансы на встречу с представителями ТЦК на автостанции «Привоз» и на железнодорожном вокзале. Кроме того, повестку можно получить в районе пляжа Аркадия, в Курортном переулке, на спуске на Трассу здоровья, в микрорайоне Таирова и в крупных торговых центрах.
В Днепре повестку можно получить от любого патруля. А их сейчас ходит по городу очень много. Военные патрули останавливают не только прохожих, но и автомобили, видя за рулем мужчину призывного возраста.
В такой ситуации не лишним будет напомнить, при каких условиях вручение повестки можно считать законным.
Кроме того, в Украине сейчас проходит сверка ВПЛ. Формальный повод – провести верификацию переселенцев, чтобы знать приблизительную цифру, сколько людей нуждается в выплате государственной помощи. Неформальный – выявить «уклонистов», которые сменили место жительства, однако не встали на военный учет по временному месту пребывания.
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Автор:
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