Всеобщая мобилизация: в Днепре раздают повестки в людных местах

Мужчинам призывного возраста раздают повестки в общественных местах. Представители военкоматов даже останавливают автомобили, чтобы вручить повестки водителям.

В Киеве повестки прохожим вручают в наиболее людных местах: на улицах, в торговых центрах, у входа в места общественного скопления.

В Одессе местные жители называют места, в которых более всего есть шансов встретить суровых мужчин в камуфляже, раздающих повестки всем прохожим мужского пола. В частности, есть высокие шансы на встречу с представителями ТЦК на автостанции «Привоз» и на железнодорожном вокзале. Кроме того, повестку можно получить в районе пляжа Аркадия, в Курортном переулке, на спуске на Трассу здоровья, в микрорайоне Таирова и в крупных торговых центрах.

В Днепре повестку можно получить от любого патруля. А их сейчас ходит по городу очень много. Военные патрули останавливают не только прохожих, но и автомобили, видя за рулем мужчину призывного возраста.

В такой ситуации не лишним будет напомнить, при каких условиях вручение повестки можно считать законным.

Итак, право на вручение повесток имеют следующие категории граждан:

сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки;

уполномоченные лица ОМС;

руководители предприятий/учреждений/организаций, в том числе учебных заведений;

физические лица-предприниматели, управляющие многоквартирными домами.

Повестка также должна быть оформлена по всем правилам. В частности, на ней должны быть:

подпись руководителя территориального центра комплектования и соцподдержки;

мокрая печать;

дата вручения;

адрес военного комиссариата;

время, когда нужно там появиться.

Кроме того, в Украине сейчас проходит сверка ВПЛ. Формальный повод – провести верификацию переселенцев, чтобы знать приблизительную цифру, сколько людей нуждается в выплате государственной помощи. Неформальный – выявить «уклонистов», которые сменили место жительства, однако не встали на военный учет по временному месту пребывания.

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