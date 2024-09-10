Всегда под рукой: в Дие появились еще 3 цифровых документа

В приложение "Дия" добавили еще три документа.

Кроме свидетельства о браке в «Дию» теперь автоматически подтянется актовая запись о расторжении брака и документ об изменении фамилии.

Не прерывайте ящики, чтобы найти свидетельства, например, когда подтверждаете смену фамилии, трудоустраиваетесь или забираете посылку жены на Укрпочте. Несколько кликов в приложении и показали свидетельство о браке, — сообщили на официальном портале приложения Действие.

Кроме того, процесс добавления свидетельства о рождении ребенка упрощен — документ будет подтягиваться автоматически по налоговому номеру. Эта функция удобна для отца или матери, которые изменяли личные данные после рождения ребенка.

Важно: свидетельство будет автоматически появляться в приложении, только если информация о налоговом номере есть в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан.

Напомним, вчера мы писали, что признаться в браке теперь можно в два клика: как воспользоваться новой услугой в «Дие».

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