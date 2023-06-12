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  • Все выгорело дотла: 11 пожарных тушили возгорание в квартире на Днепропетровщине

Все выгорело дотла: 11 пожарных тушили возгорание в квартире на Днепропетровщине

Сегодня 22:00
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12 июня в 13:06 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на проспекте Антошкина Заводского района города Каменское, из окна квартиры идет дым.

Новости Днепра про Все выгорело дотла: 11 пожарных тушили возгорание в квартире на Днепропетровщине

По прибытию к месту происшествия чрезвычайники установили, что возгорание возникло в квартире, расположенной на четвертом этаже. Спасатели попали внутрь горящего дома и немедленно приступили к тушению пожара. Огонь успел повредить вещи домашнего обихода, мебель и внутреннюю облицовку стен квартиры.
 
В результате происшествия погибших и травмированных нет.
 
К месту вызова привлечены 11 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.

Новости Днепра про Все выгорело дотла: 11 пожарных тушили возгорание в квартире на Днепропетровщине

Новости Днепра про Все выгорело дотла: 11 пожарных тушили возгорание в квартире на Днепропетровщине

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Новости Днепра про Все выгорело дотла: 11 пожарных тушили возгорание в квартире на ДнепропетровщинеУкраїнська Новости Днепра про Все выгорело дотла: 11 пожарных тушили возгорание в квартире на ДнепропетровщинеРусский

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