Все подразделения армии россии в Новой Каховке покинули город, — Генштаб

По состоянию на 22 марта все подразделения армии россии, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области, покинули город.

Об этом пишет Генштаб ВСУ.

Как сообщают военные, перед этим оккупанты обходили ближайшие жилища местного населения с целью наживы и «конфисковывали» в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны.

Также в ряде населенных пунктов временно захваченной левобережной части Херсонской области захватчики начали поиск граждан с проукраинской позицией. Для этого они используют списки участников АТО, военных пенсионеров и списки лиц, проходивших службу в правоохранительных органах Украины.

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