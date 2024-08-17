Все еще теплое лето: сегодня днепрян ждет хорошая погода

Согласно прогнозам синоптиков, в этот день в Днепре небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 17 августа:
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