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  • Все, что нужно знать об электронном направлении к врачу в Днепре: можно выбрать медучреждение и действует год

Все, что нужно знать об электронном направлении к врачу в Днепре: можно выбрать медучреждение и действует год

Сегодня 13:01
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С помощью электронного направления от врача можно пройти бесплатно большое количество медицинских обследований, которые нужны не только для лечения, но и для профилактики недугов. Журналисты dnepr.info разбирались кто выписывает направление и как долго действует, а также к какому врачу и в какую больницу при этом может обратиться пациент.

Новости Днепра про Все, что нужно знать об электронном направлении к врачу в Днепре: можно выбрать медучреждение и действует год

Когда направление не нужно

Направление выписывает тот врач, который считает, что пациенту необходима та или иная процедура – это может быть семейный или узкопрофильный специалист.  Но без направления от семейного врача к ряду узких специалистов попасть трудно. Самостоятельно взять «талончик» на посещение можно только к гинекологу, стоматологу, наркологу, педиатру, фтизиатру, психиатру. Для посещения остальных – нужно направление, равно как и для госпитализации. Без направления попасть на стационар можно только в ургентном состоянии. Но если у узкого специалиста пациент наблюдается постоянно, то к нему направление не нужно.

Как выглядит

На время действия военного положения в ходу как электронные, так и бумажные направления.

Направление формируется в электронной системе здравоохранения. Его могут видеть только те специалисты, к которым направляют пациента. При этом, на телефон самого пациента приходит 16-ти значный код в виде смс-сообщения. Его нужно показывать узкому специалисту или при прохождении каких-либо процедур, на которые пациента отправил профильный врач. Эти 16 цифр и есть направление. Распечатывать его не нужно.

Куда идти

Отметим, что при создании направления для пациента врач указывает одну услугу либо группу, если они касаются решения одной проблемы. Это может быть несколько процедур, консультация, исследования. При этом, направление будет одно. То есть, если пациента направили на консультацию, две процедуры и одно исследование то он должен все эти 4 раза демонстрировать один и тот же код из смс, которое получил на приеме у выписавшего направление врача.

Электронное направление действует год с момента подписания, но лучше проходить все необходимые исследования сразу. Оно выписывается не к какому-то врачу,  а для получения услуги пациентом. Это может быть консультация, анализы, визуализация, различные процедуры – от диагностической до хирургической или перевод в другое лечебное учреждение. Пациент может сам выбрать любое медучреждение и врача для получения услуги. Главное – чтобы у них был подписан договор с НСЗУ.

Одну и ту же услугу, но в разных медицинских учреждениях и у разных врачей пациент по одному направлению получить не может.

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Новости Днепра про Все, что нужно знать об электронном направлении к врачу в Днепре: можно выбрать медучреждение и действует годУкраїнська Новости Днепра про Все, что нужно знать об электронном направлении к врачу в Днепре: можно выбрать медучреждение и действует годРусский

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