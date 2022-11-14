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Вредные привычки: в Днепре мужчине вынесли предупреждение за курение в парке

Сегодня 08:00
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Днепре мужчине вынесли предупреждение за курение в общественном месте.

Новости Днепра про Вредные привычки: в Днепре мужчине вынесли предупреждение за курение в парке

Горожанин курил табачные сигареты в Приднепровском парке, хотя с 11 июля в Украине действует запрет на любое курение в общественных местах. Самарский районный суд Днепра вынес мужчине предупреждение, но в случае повторного нарушения он будет платить штраф.

В Днепре запрещено курение:

  • на остановках общественного транспорта;
  • на детских площадках;
  • на вокзалах и станциях;
  • в помещениях заведений ресторанного хозяйства;
  • в помещениях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;
  • в помещениях и на территории заведений здравоохранения;
  • в спортзалах и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных площадок и учреждений физической культуры и спорта;
  • в помещениях и на территории учебных заведений;
  • в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
  • в помещениях гостиниц и аналогичных средств размещения людей;
  • в помещениях общежитий;
  • в аэропортах (кроме специально отведенных для этого мест);
  • в лифтах;
  • в местах общего использования жилых домов;
  • в подземных переходах;
  • в общественном транспорте и такси.

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