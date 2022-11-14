Вредные привычки: в Днепре мужчине вынесли предупреждение за курение в парке

Горожанин курил табачные сигареты в Приднепровском парке, хотя с 11 июля в Украине действует запрет на любое курение в общественных местах. Самарский районный суд Днепра вынес мужчине предупреждение, но в случае повторного нарушения он будет платить штраф.
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