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  • Вражеский удар по многоэтажке в Запорожье: количество жертв возросло до 13, среди них 8-месячный ребенок

Вражеский удар по многоэтажке в Запорожье: количество жертв возросло до 13, среди них 8-месячный ребенок

Сегодня 10:07
просмотров

В Запорожье спасатели продолжают ликвидировать последствия ракетного удара российских войск по одной из многоэтажек города.

Новости Днепра про Вражеский удар по многоэтажке в Запорожье: количество жертв возросло до 13, среди них 8-месячный ребенок

По состоянию на утро 5 марта известно уже о 13 погибших, среди которых – 8-месячный ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Напомним, что в ночь на 2 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по жилой 5-этажке в Запорожье. Третьи сутки спасатели занимаются ликвидацией последствий удара российских войск.

Новости Днепра про Вражеский удар по многоэтажке в Запорожье: количество жертв возросло до 13, среди них 8-месячный ребенок

Новости Днепра про Вражеский удар по многоэтажке в Запорожье: количество жертв возросло до 13, среди них 8-месячный ребенок

Отмечается, что коммунальные службы вывезли более 853 тонн строительных обломков.

Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек, а также 4 кошек и собаку.

В общей сложности к работам привлекли 101 сотрудника из разных служб и 23 единицы техники, из них от ГСЧС – 60 спасателей и 13 единиц техники.

Не простим! Отомстим!

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Новости Днепра про Вражеский удар по многоэтажке в Запорожье: количество жертв возросло до 13, среди них 8-месячный ребенокУкраїнська Новости Днепра про Вражеский удар по многоэтажке в Запорожье: количество жертв возросло до 13, среди них 8-месячный ребенокРусский

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