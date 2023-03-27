Вражеский снайпер застрелил терробороновца из Кривого Рога на следующий день после его дня рождения

Об этом сообщает батальон.
Відомо, що Олександр помер від кулі ворожого снайпера.
Известно, что Александр погиб от пули вражеского снайпера.
Умер защитник на следующий день после своего дня рождения, в возрасте 46 лет.
Командование и личный состав 7-го отдельного батальона «АРЕЙ» УДА выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего… Вечная память!, — написал Аналитический отдел 7-го ОБота «АРЕЙ» Украинской Добровольческой Армии на своей странице в фейсбуке.
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