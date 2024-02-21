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  • Вражеские удары привели к масштабным проблемам с отоплением в Кривом Роге: из-за чего произошел сбой

Вражеские удары привели к масштабным проблемам с отоплением в Кривом Роге: из-за чего произошел сбой

Сегодня 18:43
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Причина проблем с отоплением в Кривом Роге – российские удары, из-за которых система отопления дала сбой.

Новости Днепра про Вражеские удары привели к масштабным проблемам с отоплением в Кривом Роге: из-за чего произошел сбой

На днях в Покровском и Саксаганском районах Кривого Рога произошли аварии на магистральном трубопроводе диаметром 219 мм. Из-за этого три микрорайона без тепла.

Как объяснил глава ОВА Сергей Лысак, причина проблем – вражеские удары. По словам чиновника, аварийные бригады работают круглосуточно. Восстанавливают сети, чтобы как можно быстрее вернуть услугу людям.

Причин, спровоцировавших сбой, по мнению Лисака, несколько.

Первая – подрыв Каховской ГЭС. Воды для заполнения систем не было. Следовательно, специалисты не имели возможности провести необходимые испытания. Вторая – перебои с электричеством, возникавшие после атак агрессора. Они провоцировали перепады и в теплосистеме, — говорится в сообщении.

21 февраля в Кривом Роге провели совещание, где обсуждали проблемы с отоплением. В планах — комплексная программа по модернизации предприятия-теплопоставщика, для которой будут искать инвестора.

Кроме этого, в ОВА решили, что горожанам, чьи квартиры были без отопления, проведут перерасчет.

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Новости Днепра про Вражеские удары привели к масштабным проблемам с отоплением в Кривом Роге: из-за чего произошел сбойУкраїнська Новости Днепра про Вражеские удары привели к масштабным проблемам с отоплением в Кривом Роге: из-за чего произошел сбойРусский

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