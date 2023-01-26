Вражеские ракеты уже в воздушном пространстве Украины, – Лукашук

Сейчас «красная» уже вся Украина.
Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук пишет, что вражеские ракеты уже в воздушном пространстве Украины.
Кроме того, он просит не выкладывать в соцсети работу противовоздушной обороны.
Вражеские ракеты уже находятся в воздушном пространстве Украины. Все же помнят, что не нужно выкладывать в соцсети работу противовоздушной обороны? – написал Николай Лукашук.
В свою очередь, руководитель Офиса президента Андрей Ермак пишет, что уже наши защитники сбивают вражеские ракеты.
Есть первые уничтожения ракет россиян, – отметил он.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области применяются экстренные отключения света из-за угрозы ракетной атаки.
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Александра Лучка
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