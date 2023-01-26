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Вражеские ракеты уже в воздушном пространстве Украины, – Лукашук

Сегодня 08:38
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Сегодня утро украинцев началось с воздушной тревоги.

Новости Днепра про Вражеские ракеты уже в воздушном пространстве Украины, – Лукашук

Сейчас «красная» уже вся Украина.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук пишет, что вражеские ракеты уже в воздушном пространстве Украины.

Кроме того, он просит не выкладывать в соцсети работу противовоздушной обороны.

Вражеские ракеты уже находятся в воздушном пространстве Украины. Все же помнят, что не нужно выкладывать в соцсети работу противовоздушной обороны? – написал Николай Лукашук.

Новости Днепра про Вражеские ракеты уже в воздушном пространстве Украины, – Лукашук

В свою очередь, руководитель Офиса президента Андрей Ермак пишет, что уже наши защитники сбивают вражеские ракеты.

Есть первые уничтожения ракет россиян, – отметил он.

Новости Днепра про Вражеские ракеты уже в воздушном пространстве Украины, – Лукашук

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области применяются экстренные отключения света из-за угрозы ракетной атаки.

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Новости Днепра про Вражеские ракеты уже в воздушном пространстве Украины, – ЛукашукУкраїнська Новости Днепра про Вражеские ракеты уже в воздушном пространстве Украины, – ЛукашукРусский

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