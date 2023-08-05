Вражеские обстрелы Днепропетровщины, есть разрушения — ОВА

Враг сегодня вновь обстреливал Никополь из артиллерии.

Об этом сообщил глава ДОР со ссылкой на ОВА. За день русские войска 4 раза обстреливали район.

Никополь атаковали более 10 снарядами, занялся гараж. Пожар ликвидирован, но здание ремонту не подлежит.

Существенные разрушения на станции техобслуживания и местной спорт школы.

Повреждены частные дома, 2 хозяйственные постройки, 2 линии электропередач.

Также сейчас почти по всей Украине объявлен сигнал воздушной тревоги, из-за запуска крылатых ракет.

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