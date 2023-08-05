Вражеские обстрелы Днепропетровщины, есть разрушения — ОВА

Об этом сообщил глава ДОР со ссылкой на ОВА. За день русские войска 4 раза обстреливали район.
Никополь атаковали более 10 снарядами, занялся гараж. Пожар ликвидирован, но здание ремонту не подлежит.
Существенные разрушения на станции техобслуживания и местной спорт школы.
Повреждены частные дома, 2 хозяйственные постройки, 2 линии электропередач.
Также сейчас почти по всей Украине объявлен сигнал воздушной тревоги, из-за запуска крылатых ракет.
Читайте также:
Автор:
В одном из поселков Новомосковского района 34-летний мужчина жестоко убил…
Сегодня на Солнце произошел мощный выброс корональной массы.
На Днепропетровщине двое подростков задушили себя пакетами, возможно они посмотрели…
Несчастный случай на Днепропетровщине произошел 4 августа поздно вечером.
В городе Кривой Рог Днепропетровской области неизвестные вандалы надругались над могилами защитников.
В одном из поселков Новомосковского района 34-летний мужчина жестоко убил односельчанку.
Сегодня на Солнце произошел мощный выброс корональной массы.
На Днепропетровщине двое подростков задушили себя пакетами, возможно они посмотрели соответствующие видео в Тик-Токе.
Несчастный случай на Днепропетровщине произошел 4 августа поздно вечером.
В городе Каменское ищут 34-летнюю Алину Корякову.
Вчера, около 21 часов вечера, неизвестный украл телефон у местного жителя.
Сегодня на трассе Днепр-Павлоград произошло ужасное ДТП.
Только за 1 сутки гсчсники проверили множество объектов.
Сегодня в Днепре погодные аномалии.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!