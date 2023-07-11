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Враги не покидают Никольщину в покое: что известно на вечер 11 июля

Сегодня 20:30
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Вечером российские войска атаковали с дрона Марганецкую общину в Никопольском районе Днепропетровской области.

Новости Днепра про Враги не покидают Никольщину в покое: что известно на вечер 11 июля

Об этом в Телеграмме сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
 
«К вечеру враг атаковал с дрона Марганецкую общину Никопольского района. Спасатели обследовали место попадания», — отметил он.
 
Удар пришелся по открытой территории. Пострадавших нет.
 
В других общинах области было спокойно.

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