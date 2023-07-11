Враги не покидают Никольщину в покое: что известно на вечер 11 июля

В других общинах области было спокойно.

Удар пришелся по открытой территории. Пострадавших нет.

«К вечеру враг атаковал с дрона Марганецкую общину Никопольского района. Спасатели обследовали место попадания», — отметил он.

Об этом в Телеграмме сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Вечером российские войска атаковали с дрона Марганецкую общину в Никопольском районе Днепропетровской области.

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