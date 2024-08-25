Враг в течение дня более 10 раз атаковал Днепропетровщину

Сегодня россияне снова атаковали Днепропетровщину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Никополь, а также Покровская, Красногригорьевская и Марганецкая общины в течение дня пережили более десяти атак россиян. Они били fpv-дронами, сбросили боеприпас из БПЛА. Применяли тяжелую артиллерию, — говорится в сообщении главы ОВА.

Частное здание и не эксплуатируемое здание повреждены в Покровской общине.

После обстрела загорелся сухостой. Огонь также повредил линию электропередач.

Пожар возник и в Красногригорьевской общине. Горелая трава в садовом обществе. Там же изуродовал забор.

Обошлось без погибших и раненых.

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