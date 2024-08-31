Враг в течение дня атаковал Днепропетровщину дронами и артиллерией

Сегодня враг снова атаковал Никопольщину.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В течение дня враг атаковал Никопольщину. Бил артиллерией и дронами-камикадзе. Сбрасывал боеприпасы из БпЛА. Страдали Никополь, Красногригорьевская и Марганецкая общины, — говорится в сообщении главы ОВА.

В результате атаки были повреждены две АЗС.

Согласно уточненным данным, из-за утренних обстрелов в районе изуродованы 3 частных дома и хозяйственное сооружение.

Люди не пострадали.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: