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Враг в течение дня атаковал Днепропетровщину дронами и артиллерией

Сегодня 18:53
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Сегодня враг снова атаковал Никопольщину.

Новости Днепра про Враг в течение дня атаковал Днепропетровщину дронами и артиллерией

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В течение дня враг атаковал Никопольщину. Бил артиллерией и дронами-камикадзе. Сбрасывал боеприпасы из БпЛА. Страдали Никополь, Красногригорьевская и Марганецкая общины, — говорится в сообщении главы ОВА.

В результате атаки были повреждены две АЗС.

Согласно уточненным данным, из-за утренних обстрелов в районе изуродованы 3 частных дома и хозяйственное сооружение.

Люди не пострадали.

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