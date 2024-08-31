Враг в течение дня атаковал Днепропетровщину дронами и артиллерией

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В течение дня враг атаковал Никопольщину. Бил артиллерией и дронами-камикадзе. Сбрасывал боеприпасы из БпЛА. Страдали Никополь, Красногригорьевская и Марганецкая общины, — говорится в сообщении главы ОВА.
В результате атаки были повреждены две АЗС.
Согласно уточненным данным, из-за утренних обстрелов в районе изуродованы 3 частных дома и хозяйственное сооружение.
Люди не пострадали.
Читайте также:
Автор:
Страшный случай произошел в городе Каменское Днепропетровской области.
Полицейские города Днепра задержали подозреваемого в убийстве знакомой.
От тяжелого ранения скончался Защитник Виктор Чабаненко.
В Днепропетровской области 27-летнюю женщину обманули на большую сумму денег.
Страшный случай произошел в городе Каменское Днепропетровской области.
Полицейские города Днепра задержали подозреваемого в убийстве знакомой.
От тяжелого ранения скончался Защитник Виктор Чабаненко.
В Днепропетровской области 27-летнюю женщину обманули на большую сумму денег.
Трое подростков развлечения разбили городское имущество.
В Кривом Роге горожане перекрыли дорогу по улице Николая Светальского.
На районе Левобережный-3 местных жителей с утра ждал неприятный сюрприз.
Легкоатлетка из Днепра завоевала серебряную награду на Паралимпиаде.
В Днепре вчера вечером произошел серьезный пожар.
Враг ночью обстреливал Днепропетровщину из артиллерии.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!