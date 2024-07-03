Враг в очередной раз атаковал Днепропетровщину: есть погибшие и пострадавшие

В результате вражеской атаки по Никопольщине 2 июля погибли еще двое.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

2 июля вечером враг попал артиллерией по Покровской сельской общине, в результате чего погибли два человека. По уточненной информации от главы ДОР Николая Лукашука – 43-летняя женщина 18-летний парень. В общине повреждены 5 частных домов, хозяйственное сооружение, микроавтобус и линия электропередач.

Под обстрелом снова был Никополь – враг ударил дроном-камикадзе. По Красногригорьевской общине – артиллерией. Повреждено брошенное здание.

В Марганецкой общине в результате обстрела занялись летняя кухня и сухая трава, пожар укротили.

Утром агрессор направил артснаряды на Марганецкую общину и райцентр. Изуродованы 6 домов, гараж, линия электропередач.

Что известно о работе ПВО в Днепропетровской области вечером 2 июля?

Напомним, вчера над Днепропетровщиной сбили вражескую ракету, летевшую в направлении Днепра.

Сергей Лысак сообщил, что из-за атаки есть повреждения жилых домов, а в одном из районов области изуродованы 7 частных домов.

Пострадали 75-летняя женщина и 77-летний мужчина. Первую госпитализировали в состоянии средней тяжести, у последнего – острая реакция на стресс, ему оказали необходимую помощь.

Напомним, вчера оккупанты ударили по центру Никополя, в результате чего погибли 2 женщины и пострадали 9 человек. В общем количестве, врезультате вчерашней атаки по району погибли четверо.

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