Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Враг в очередной раз атаковал Днепропетровщину: есть погибшие и пострадавшие

Сегодня 08:01
просмотров

В результате вражеской атаки по Никопольщине 2 июля погибли еще двое.

Новости Днепра про Враг в очередной раз атаковал Днепропетровщину: есть погибшие и пострадавшие

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

2 июля вечером враг попал артиллерией по Покровской сельской общине, в результате чего погибли два человека. По уточненной информации от главы ДОР Николая Лукашука – 43-летняя женщина 18-летний парень. В общине повреждены 5 частных домов, хозяйственное сооружение, микроавтобус и линия электропередач.

Новости Днепра про Враг в очередной раз атаковал Днепропетровщину: есть погибшие и пострадавшие

Покровская община

Под обстрелом снова был Никополь – враг ударил дроном-камикадзе. По Красногригорьевской общине – артиллерией. Повреждено брошенное здание.

Новости Днепра про Враг в очередной раз атаковал Днепропетровщину: есть погибшие и пострадавшие

Никопольщина

В Марганецкой общине в результате обстрела занялись летняя кухня и сухая трава, пожар укротили.

Утром агрессор направил артснаряды на Марганецкую общину и райцентр. Изуродованы 6 домов, гараж, линия электропередач.

Что известно о работе ПВО в Днепропетровской области вечером 2 июля?

Напомним, вчера над Днепропетровщиной сбили вражескую ракету, летевшую в направлении Днепра.

Сергей Лысак сообщил, что из-за атаки есть повреждения жилых домов, а в одном из районов области изуродованы 7 частных домов.

Пострадали 75-летняя женщина и 77-летний мужчина. Первую госпитализировали в состоянии средней тяжести, у последнего – острая реакция на стресс, ему оказали необходимую помощь.

Напомним, вчера оккупанты ударили по центру Никополя, в результате чего погибли 2 женщины и пострадали 9 человек. В общем количестве, врезультате вчерашней атаки по району погибли четверо.

Читайте также:

Новости Днепра про Враг в очередной раз атаковал Днепропетровщину: есть погибшие и пострадавшиеУкраїнська Новости Днепра про Враг в очередной раз атаковал Днепропетровщину: есть погибшие и пострадавшиеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Некоторые абоненты ЦЭК в Днепре 3 июля будут без света почти весь день: адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 07:53
    Некоторые абоненты ЦЭК в Днепре 3 июля будут без света почти весь день: адреса

    Некоторые жители Днепра останутся без света на 10 часов.

    В Днепре во время ликвидации пожара обнаружили труп
    Новости Днепра
    Сегодня 07:05
    В Днепре во время ликвидации пожара обнаружили труп

    В Новокодакском районе Днепра горела квартира.

    Копирует голоса детей: в Днепре потерялся дружелюбный попугай
    Новости Днепра
    Вчера 21:51
    Копирует голоса детей: в Днепре потерялся дружелюбный попугай

    Дружественный попугай заблудился в Днепре.

    Над Днепропетровщиной уничтожили ракету, летевшую в направлении Днепра
    Новости Днепра
    Вчера 21:22
    Над Днепропетровщиной уничтожили ракету, летевшую в направлении Днепра

    Над Днепропетровщиной сбили вражескую ракету.

    Последние новости

    Некоторые абоненты ЦЭК в Днепре 3 июля будут без света почти весь день: адреса
    Некоторые абоненты ЦЭК в Днепре 3 июля будут без света почти весь день: адреса

    Некоторые жители Днепра останутся без света на 10 часов.

    Сегодня 07:53
    0
    просмотров
    В Днепре во время ликвидации пожара обнаружили труп
    В Днепре во время ликвидации пожара обнаружили труп

    В Новокодакском районе Днепра горела квартира.

    Сегодня 07:05
    3
    просмотров
    Погода на 3 июля: в Днепре будет облачно с прояснениями
    Погода на 3 июля: в Днепре будет облачно с прояснениями

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Копирует голоса детей: в Днепре потерялся дружелюбный попугай
    Копирует голоса детей: в Днепре потерялся дружелюбный попугай

    Дружественный попугай заблудился в Днепре.

    Вчера 21:51
    2
    просмотров
    Над Днепропетровщиной уничтожили ракету, летевшую в направлении Днепра
    Над Днепропетровщиной уничтожили ракету, летевшую в направлении Днепра

    Над Днепропетровщиной сбили вражескую ракету.

    Вчера 21:22
    1
    просмотров
    Укрзализныця внедрит новые правила перевозки животных: какими они будут
    Укрзализныця внедрит новые правила перевозки животных: какими они будут

    Укрзализныця изменит правила перевозки животных.

    Вчера 20:46
    2
    просмотров
    Уехала на работу в соседний город и исчезла: на Днепропетровщине третий день ищут 45-летнюю женщину
    Уехала на работу в соседний город и исчезла: на Днепропетровщине третий день ищут 45-летнюю женщину

    В Новомосковском районе пропала женщина.

    Вчера 20:06
    4
    просмотров
    По две и три очереди: как часто будут выключать свет в Днепре и области 3 июля
    По две и три очереди: как часто будут выключать свет в Днепре и области 3 июля

    В Днепре и области 3 июля весь день будут отключать свет.

    Вчера 19:18
    4
    просмотров
    Работник СТО угнал автомобиль клиента и хотел сбежать из Днепра
    Работник СТО угнал автомобиль клиента и хотел сбежать из Днепра

    Днепрянин угнал авто из СТО и хотел на нем бежать из города.

    Вчера 18:40
    3
    просмотров
    Смотрел 10 минут, как он умирает: житель Павлограда убил незрячего дедушку из-за 200 гривен
    Смотрел 10 минут, как он умирает: житель Павлограда убил незрячего дедушку из-за 200 гривен

    В Павлограде на Днепропетровщине судили мужчину, который убил незрячего дедушку.

    Вчера 18:02
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх