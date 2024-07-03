Враг в очередной раз атаковал Днепропетровщину: есть погибшие и пострадавшие

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
2 июля вечером враг попал артиллерией по Покровской сельской общине, в результате чего погибли два человека. По уточненной информации от главы ДОР Николая Лукашука – 43-летняя женщина 18-летний парень. В общине повреждены 5 частных домов, хозяйственное сооружение, микроавтобус и линия электропередач.
Под обстрелом снова был Никополь – враг ударил дроном-камикадзе. По Красногригорьевской общине – артиллерией. Повреждено брошенное здание.
В Марганецкой общине в результате обстрела занялись летняя кухня и сухая трава, пожар укротили.
Утром агрессор направил артснаряды на Марганецкую общину и райцентр. Изуродованы 6 домов, гараж, линия электропередач.
Напомним, вчера над Днепропетровщиной сбили вражескую ракету, летевшую в направлении Днепра.
Сергей Лысак сообщил, что из-за атаки есть повреждения жилых домов, а в одном из районов области изуродованы 7 частных домов.
Пострадали 75-летняя женщина и 77-летний мужчина. Первую госпитализировали в состоянии средней тяжести, у последнего – острая реакция на стресс, ему оказали необходимую помощь.
Напомним, вчера оккупанты ударили по центру Никополя, в результате чего погибли 2 женщины и пострадали 9 человек. В общем количестве, врезультате вчерашней атаки по району погибли четверо.
Читайте также:
Автор:
Некоторые жители Днепра останутся без света на 10 часов.
В Новокодакском районе Днепра горела квартира.
Дружественный попугай заблудился в Днепре.
Над Днепропетровщиной сбили вражескую ракету.
Некоторые жители Днепра останутся без света на 10 часов.
В Новокодакском районе Днепра горела квартира.
Хорошего дня, друзья!
Дружественный попугай заблудился в Днепре.
Над Днепропетровщиной сбили вражескую ракету.
Укрзализныця изменит правила перевозки животных.
В Новомосковском районе пропала женщина.
В Днепре и области 3 июля весь день будут отключать свет.
Днепрянин угнал авто из СТО и хотел на нем бежать из города.
В Павлограде на Днепропетровщине судили мужчину, который убил незрячего дедушку.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!