Враг ударил по терминалу «Новой почты» в Харьковской области: 6 погибших, 16 раненых

По предварительной информации 6 человек погибли, еще 16 получили ранения.

В результате удара произошло значительное разрушение здания терминала, повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа. Также на объекте произошел пожар на площади около 300 кв.м, — говорится в сообщении гсчсников.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Враг ночью нанес ракетный удар по терминалу "Новой почты" на Харьковщине.

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