Враг ударил по терминалу «Новой почты» в Харьковской области: 6 погибших, 16 раненых

Об этом сообщает ГСЧС Украины.
В результате удара произошло значительное разрушение здания терминала, повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа. Также на объекте произошел пожар на площади около 300 кв.м, — говорится в сообщении гсчсников.
По предварительной информации 6 человек погибли, еще 16 получили ранения.
«Новая почта» объявила траур по погибшим сотрудникам.
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