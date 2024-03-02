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Враг целил дронами-камикадзе и артиллерией по Никопольщине

Сегодня 19:18
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Сегодня Никопольщина снова была под ударами врага.

Новости Днепра про Враг целил дронами-камикадзе и артиллерией по Никопольщине

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В течение дня под вражескими ударами была Никопольщина. Агрессор целил дронами-камикадзе и артиллерией. Страдали райцентр, Красногригорьевская и Марганецкая общины, — заявил глава ОВА.

Две женщины получили ранения, уничтожены 16 частных домов, 12 хозяйственных сооружений, авто, теплицы, газопроводы, линия электропередач.

Также получили повреждения солнечные панели и транспортное предприятие.

Сегодня мы писали, что на Днепропетровщине уничтожили две вражеские ракеты и один беспилотник.

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