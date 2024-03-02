Враг целил дронами-камикадзе и артиллерией по Никопольщине

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В течение дня под вражескими ударами была Никопольщина. Агрессор целил дронами-камикадзе и артиллерией. Страдали райцентр, Красногригорьевская и Марганецкая общины, — заявил глава ОВА.
Две женщины получили ранения, уничтожены 16 частных домов, 12 хозяйственных сооружений, авто, теплицы, газопроводы, линия электропередач.
Также получили повреждения солнечные панели и транспортное предприятие.
Сегодня мы писали, что на Днепропетровщине уничтожили две вражеские ракеты и один беспилотник.
Читайте также:
Козенко Антон
Автор:
За попытку незаконного пересечения границы была задержана группа из 7…
На трассе Днепр-Харьков вчера, 1 февраля, произошло смертельное ДТП.
В Днепре задержан 48-летний мужчина, подозреваемый в сбыте наркотических средств.
Сегодня утром к спасателям поступило сообщение о собаке, которая упала…
Вместе - к победе!
За попытку незаконного пересечения границы была задержана группа из 7 мужчин.
На трассе Днепр-Харьков вчера, 1 февраля, произошло смертельное ДТП.
Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук обнародовал видео горящего российского самолета Су-34.
В Днепре задержан 48-летний мужчина, подозреваемый в сбыте наркотических средств.
Сегодня утром к спасателям поступило сообщение о собаке, которая упала в заброшенный коммуникационный коллектор.
Сегодня враг продолжил заниматься террором Никопольских громад.
В боях за Украину под Авдеевкой погиб криворожец Павел Желтуха.
За прошедшие сутки в Днепре поступило несколько сообщений о заминировании.
Сегодня ночью было шумно в некоторых районах Днепропетровской области.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!