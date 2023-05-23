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Враг совершил около 90 обстрелов: ситуация на фронте сегодня

Сегодня 08:00
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Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - там произошло более 30 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Новости Днепра про Враг совершил около 90 обстрелов: ситуация на фронте сегодня

Враг совершил около 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть раненые среди мирного населения, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома, детский сад и другая гражданская инфраструктура.

«Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой», — отметили в Генштабе.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки нанес авиационных ударов в районах Алексеевки и Сосновки на Черниговщине. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи, Галагановка и Заречье Черниговской области; Стариковое, Ходыно, Горки, Будки, Екатериновка, Тимофеевка, Александровка, Юнаковка, Мирополье, Поповка и Дмитровка Сумской области, а также Морозова Долина, Шевченко, Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Зеленое, Старица, Гатище, Плетеневка, Варваровка, Нестерное, Бударки и Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении ворош вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области. Нанес авиаудары вблизи Орлянского, Кисловки и Табаевки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Каменка, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Купянск, Гусинка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении кафиры вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Там же и вблизи Верхнекаменского Донецкой области — нанесли авиаудары. Артиллерийские обстрелы подверглись, в частности, Невскому и Белогоровку Луганской области и Торскому, Спорному и Веселому Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются. Противник нанес авиаудары в районах Бахмута, Ивановского и Белой Горы. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Торецк, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия по Новокалиновому, Северному, Водяному и Первомайскому. В течение суток нанес авиаудары возле Авдеевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении были отражены многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Также вражеские обстрелы получили село Победа, что неподалеку.

На Шахтерском направлении противник наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары в районах Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В течение этих суток нанес авиационных ударов в районах Малиновки, Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Времовка и Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области и город Запорожье; Утка, Веселое, Казацкое, Антоновка, Станислав Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 по зенитно-ракетным комплексам.

Наши защитники за прошедшие сутки уничтожили 4 крылатых ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, российский ударный вертолет Ми-24,

23 ударных дронов «Shahed» и 9 вражеских разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления,

3 района сосредоточения вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, 11 артиллерийских средств, радиолокационная станция и 3 станции радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

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Новости Днепра про Враг совершил около 90 обстрелов: ситуация на фронте сегодняУкраїнська Новости Днепра про Враг совершил около 90 обстрелов: ситуация на фронте сегодняРусский

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