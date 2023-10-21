Враг снова обстреливал Никополь, погиб мужчина

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Враг ударил из тяжелой артиллерии по Никополю. Выпустил по городу 7 снарядов. Погиб мужчина, – пишет глава ОВА.
Более подробная информация будет впоследствии.
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