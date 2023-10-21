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Враг снова обстреливал Никополь, погиб мужчина

Сегодня 15:44
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В результате вражеского обстрела Никополя погиб мужчина.

Новости Днепра про Враг снова обстреливал Никополь, погиб мужчина

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Враг ударил из тяжелой артиллерии по Никополю. Выпустил по городу 7 снарядов. Погиб мужчина, – пишет глава ОВА.

Более подробная информация будет впоследствии.

Сегодня ночью россияне обстреливали Кривой Рог ракетами и БПЛА.

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