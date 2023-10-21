Враг снова обстреливал Никополь, погиб мужчина

Сегодня ночью россияне обстреливали Кривой Рог ракетами и БПЛА.

Более подробная информация будет впоследствии.

Враг ударил из тяжелой артиллерии по Никополю. Выпустил по городу 7 снарядов. Погиб мужчина, – пишет глава ОВА.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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