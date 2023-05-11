Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Враг снова обстрелял Украину: ситуация на фронте сегодня 11 мая

Сегодня 08:00
просмотров

ВСУ отразили 39 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка.

Новости Днепра про Враг снова обстрелял Украину: ситуация на фронте сегодня 11 мая

За прошедшие сутки противник нанес один удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки на Донетчине. Кроме того, нанес 45 авиационных ударов и совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам Херсонской области. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

«Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применять тактику террора», — отметили в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь и дальше находятся определенные подразделения вооруженных сил Российской Федерации.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Блешня, Леоновка, Красный Хутор Черниговской области; Бачевск, Ходыно, Бояро-Лежачие, Волфин, Беловоды, Поповка, Павловка и Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Зеленое, Гатище, Зыбино и Бударки на Харьковщине.

В Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Нанес авиаударов по районам населенных пунктов Масютовка, Первомайское и Терны. Артиллерийские и минометные обстрелы противника потерпели Николаевка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменное и Спорное. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке, Белогоровке и Веселому Луганской области и Ямполевке, Спорному и Берестову — Донецкой.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в городе Бахмут. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Торское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Белая Гора. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Нанес авиационные удары по районам Новокалинового и Авдеевки. Совершил обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Георгиевке и Победе Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел. Нанес авиаудары вблизи Пречистовки и Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Гуляйполе, Малая Токмачка, Степногорск, Кизомис и Станислав. Обстрелял населённые пункты Времовка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Никольское, Малая Токмачка, Орехов, Каменское Запорожской области; Марганец и Никополь – Днепропетровской; Дудчаны, Берислав, Веселое, Антоновка, Днепровское, Берегово, Белозерка, Кизомис, Широкая Балка, Станислав Херсонской области и Херсон.

За последние три дня российская оккупационная администрация «эвакуировала» около 300 местных жителей, в частности, детей, с временно захваченных территорий Запорожской области в Бердянск.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. За прошедшие сутки наши защитники уничтожили 5 враждебных БПЛА разных типов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения живой силы, 1 состав горюче-смазочных материалов, 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Читайте также:

Новости Днепра про Враг снова обстрелял Украину: ситуация на фронте сегодня 11 маяУкраїнська Новости Днепра про Враг снова обстрелял Украину: ситуация на фронте сегодня 11 маяРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Невозможно поверить: в Донецкой области погиб самый молодой Герой Каменского
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    Невозможно поверить: в Донецкой области погиб самый молодой Герой Каменского

    8 мая в Донецкой области, освобождая украинскую землю от российских…

    Успейте зарядить гаджеты: сегодня почти сотня домов в Днепре останется без света
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    Успейте зарядить гаджеты: сегодня почти сотня домов в Днепре останется без света

    В Днепре 11 мая около сотни домов останутся без света.

    Верим в ВСУ: Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    Верим в ВСУ: Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте

    Российские оккупанты сосредоточили усилия на Бахмутском направлении. За сутки наши…

    Атака Никополя и района беспилотниками и тяжелой артиллерии: подробности
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    Атака Никополя и района беспилотниками и тяжелой артиллерии: подробности

    Днем 10 мая оккупанты били по Никополю и району из…

    Последние новости

    Невозможно поверить: в Донецкой области погиб самый молодой Герой Каменского
    Невозможно поверить: в Донецкой области погиб самый молодой Герой Каменского

    8 мая в Донецкой области, освобождая украинскую землю от российских оккупантов, погиб солдат Филипчук Даниил Евгеньевич.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Успейте зарядить гаджеты: сегодня почти сотня домов в Днепре останется без света
    Успейте зарядить гаджеты: сегодня почти сотня домов в Днепре останется без света

    В Днепре 11 мая около сотни домов останутся без света.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 11 мая: в Днепре пасмурно, но тепло
    Погода на 11 мая: в Днепре пасмурно, но тепло

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Верим в ВСУ: Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте
    Верим в ВСУ: Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте

    Российские оккупанты сосредоточили усилия на Бахмутском направлении. За сутки наши воины не потеряли ни одной из позиций.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Атака Никополя и района беспилотниками и тяжелой артиллерии: подробности
    Атака Никополя и района беспилотниками и тяжелой артиллерии: подробности

    Днем 10 мая оккупанты били по Никополю и району из тяжелой артиллерии и атаковали с беспилотников.

    Вчера 21:15
    просмотров
    В Днепропетровской области задержали преступную группу наркосбытчиков
    В Днепропетровской области задержали преступную группу наркосбытчиков

    Следователи ГУНП в Днепропетровской области установили местонахождение нарколаборатории, которую фигуранты организовали в доме в одном из садовых обществ, и изъяли оборудование для изготовления психотропов.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Огонь унес ее жизнь: на Днепропетровщине во время ликвидации пожара пожарные обнаружили мертвую женщину
    Огонь унес ее жизнь: на Днепропетровщине во время ликвидации пожара пожарные обнаружили мертвую женщину

    10-го травня о 16:21 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на провулку Тополиний селища міського типу Широке Криворізького району.

    Вчера 19:45
    0
    просмотров
    Ремонтировал авто: в Днепропетровской области мужчина перекинул на себя емкость с кислотой
    Ремонтировал авто: в Днепропетровской области мужчина перекинул на себя емкость с кислотой

    В Днепропетровской области 60-летний мужчина перевернул на себя емкость с кислотой во время ремонта авто.

    Вчера 19:15
    просмотров
    Ситуация сложная: что происходит на фронте сегодня 10 мая
    Ситуация сложная: что происходит на фронте сегодня 10 мая

    Россияне совершили более 30 атак в Донецкой области, а украинские военные уничтожили состав горюче-смазочных материалов оккупантов.

    Вчера 18:45
    просмотров
    В Днепре из-за горе-водителя парализовало движение трамваев на 50 минут
    В Днепре из-за горе-водителя парализовало движение трамваев на 50 минут

    Иногда горе-водители из-за неправильной парковки могут мешать пешеходам, другим авто и даже общественному транспорту.

    Вчера 18:08
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх