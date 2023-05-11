Враг снова обстрелял Украину: ситуация на фронте сегодня 11 мая

За прошедшие сутки противник нанес один удар ракетой С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки на Донетчине. Кроме того, нанес 45 авиационных ударов и совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам Херсонской области. Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
«Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применять тактику террора», — отметили в Генштабе.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь и дальше находятся определенные подразделения вооруженных сил Российской Федерации.
На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Блешня, Леоновка, Красный Хутор Черниговской области; Бачевск, Ходыно, Бояро-Лежачие, Волфин, Беловоды, Поповка, Павловка и Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Зеленое, Гатище, Зыбино и Бударки на Харьковщине.
В Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Нанес авиаударов по районам населенных пунктов Масютовка, Первомайское и Терны. Артиллерийские и минометные обстрелы противника потерпели Николаевка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.
На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменное и Спорное. Артиллерийские обстрелы подверглись Макеевке, Белогоровке и Веселому Луганской области и Ямполевке, Спорному и Берестову — Донецкой.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в городе Бахмут. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Торское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Белая Гора. От вражеских обстрелов пострадали Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Нанес авиационные удары по районам Новокалинового и Авдеевки. Совершил обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Георгиевке и Победе Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Новомихайловки, успеха не имел. Нанес авиаудары вблизи Пречистовки и Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.
В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Гуляйполе, Малая Токмачка, Степногорск, Кизомис и Станислав. Обстрелял населённые пункты Времовка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Никольское, Малая Токмачка, Орехов, Каменское Запорожской области; Марганец и Никополь – Днепропетровской; Дудчаны, Берислав, Веселое, Антоновка, Днепровское, Берегово, Белозерка, Кизомис, Широкая Балка, Станислав Херсонской области и Херсон.
За последние три дня российская оккупационная администрация «эвакуировала» около 300 местных жителей, в частности, детей, с временно захваченных территорий Запорожской области в Бердянск.
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. За прошедшие сутки наши защитники уничтожили 5 враждебных БПЛА разных типов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения живой силы, 1 состав горюче-смазочных материалов, 2 артиллерийских подразделения на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.
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