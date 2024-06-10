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Враг снова атаковал Харьков: есть пострадавшие

Сегодня 20:18
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Сегодня среди бела дня враг снова атаковал Харьков.

Новости Днепра про Враг снова атаковал Харьков: есть пострадавшие

Об этом сообщает глава Харьковской ОДА Олег Синегубов в своем Telegram-канале, а также мэр Харькова Игорь Терехов.

По предварительной информации, город был атакован около 17:45 тремя авиационными бомбами КАБ.

Новости Днепра про Враг снова атаковал Харьков: есть пострадавшие

По состоянию на 20:15 известно о 8 пострадавших — 5 мужчинах и 3 женщинах.

В Киевском районе Харькова сильно повреждены два частных дома, из-под завалов одного из них деблокировали 75-летнего мужчину, госпитализировали. О его состоянии пока не сообщается.

Известно, что изуродовано 70 гаражей и 22 автомобиля.

Один из боеприпасов не разорвался, поэтому людей временно отселяют из дома для проведения детонации, — сообщил Синегубов.

По предварительным данным, пострадавших больше нет.

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