Враг снова атаковал Днепропетровщину

Днепропетровщина оказалась под вражеским ударом.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Враг снова атаковал область. Громко было в Каменском районе. Все детали выясняем, — говорится в сообщении главы ОВА.

На Днепропетровщине также объявлен траур.

Область в скорби по тем, кого убила россия во время вчерашней ракетной атаки. Восемь невинных жертв. Среди них двое детей.

Сегодня мы писали о том, что силы ПВО сбили БПЛА над Синельниковским районом.

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