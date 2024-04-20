Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Враг снова атаковал Днепропетровщину

Сегодня 11:28
просмотров

Днепропетровщина оказалась под вражеским ударом.

Новости Днепра про Враг снова атаковал Днепропетровщину

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Враг снова атаковал область. Громко было в Каменском районе. Все детали выясняем, — говорится в сообщении главы ОВА.

На Днепропетровщине также объявлен траур.

Область в скорби по тем, кого убила россия во время вчерашней ракетной атаки. Восемь невинных жертв. Среди них двое детей.

Сегодня мы писали о том, что силы ПВО сбили БПЛА над Синельниковским районом.

Читайте также:

Новости Днепра про Враг снова атаковал ДнепропетровщинуУкраїнська Новости Днепра про Враг снова атаковал ДнепропетровщинуРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре спасатели деблокировали трех человек из поврежденного автомобиля
    Новости Днепра
    Сегодня 10:57
    В Днепре спасатели деблокировали трех человек из поврежденного автомобиля

    Сегодня утром в Днепре спасатели деблокировали людей из покореженного автомобиля.

    Силы ПВО сбили БпЛА над Синельниковским районом
    Новости Днепра
    Сегодня 09:39
    Силы ПВО сбили БпЛА над Синельниковским районом

    Защитники неба сбили вражеский БпЛА на Днепропетровщине.

    В Днепре завершились аварийно-спасательные работы: погибло 3 человека, 24 — пострадали
    Новости Днепра
    Сегодня 08:55
    В Днепре завершились аварийно-спасательные работы: погибло 3 человека, 24 — пострадали

    В Днепре чрезвычайники завершили спасательные работы.

    Жил на разбомбленном последнем этаже: в Днепре из-под завалов вытащили третьего погибшего
    Новости Днепра
    Вчера 22:31
    Жил на разбомбленном последнем этаже: в Днепре из-под завалов вытащили третьего погибшего

    Число погибших из-за удара по Днепру возросло.

    Последние новости

    В Днепре спасатели деблокировали трех человек из поврежденного автомобиля
    В Днепре спасатели деблокировали трех человек из поврежденного автомобиля

    Сегодня утром в Днепре спасатели деблокировали людей из покореженного автомобиля.

    Сегодня 10:57
    3
    просмотров
    Силы ПВО сбили БпЛА над Синельниковским районом
    Силы ПВО сбили БпЛА над Синельниковским районом

    Защитники неба сбили вражеский БпЛА на Днепропетровщине.

    Сегодня 09:39
    1
    просмотров
    В Днепре завершились аварийно-спасательные работы: погибло 3 человека, 24 — пострадали
    В Днепре завершились аварийно-спасательные работы: погибло 3 человека, 24 — пострадали

    В Днепре чрезвычайники завершили спасательные работы.

    Сегодня 08:55
    3
    просмотров
    Погода на 20 апреля: в Днепре облачно, возможен дождь
    Погода на 20 апреля: в Днепре облачно, возможен дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    3
    просмотров
    Жил на разбомбленном последнем этаже: в Днепре из-под завалов вытащили третьего погибшего
    Жил на разбомбленном последнем этаже: в Днепре из-под завалов вытащили третьего погибшего

    Число погибших из-за удара по Днепру возросло.

    Вчера 22:31
    7
    просмотров
    Каменское начали заселять гигантские бабочки
    Каменское начали заселять гигантские бабочки

    В Каменском на Днепропетровщине выращивают гигантских бабочек.

    Вчера 22:00
    5
    просмотров
    Запшикал лицо газовым баллончиком: в Днепре подросток ограбил мужчину
    Запшикал лицо газовым баллончиком: в Днепре подросток ограбил мужчину

    В Днепре подросток ограбил мужчину.

    Вчера 21:25
    4
    просмотров
    6-летний мальчик, которого спасают в Днепре, из-за ракетного удара потерял всю семью
    6-летний мальчик, которого спасают в Днепре, из-за ракетного удара потерял всю семью

    Ребенка чудом удалось вернуть к жизни, а вот все его родные – погибли.

    Вчера 20:48
    5
    просмотров
    На месте ракетного удара по дому в Днепре побывал Зеленский
    На месте ракетного удара по дому в Днепре побывал Зеленский

    Президент посетил место ракетного удара в Днепре.

    Вчера 20:02
    7
    просмотров
    В Днепре на Соколе появятся островки безопасности: для чего они
    В Днепре на Соколе появятся островки безопасности: для чего они

    Островки безопасности появятся на Соколе.

    Вчера 19:33
    6
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх