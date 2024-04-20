Враг снова атаковал Днепропетровщину

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Враг снова атаковал область. Громко было в Каменском районе. Все детали выясняем, — говорится в сообщении главы ОВА.
На Днепропетровщине также объявлен траур.
Область в скорби по тем, кого убила россия во время вчерашней ракетной атаки. Восемь невинных жертв. Среди них двое детей.
Сегодня мы писали о том, что силы ПВО сбили БПЛА над Синельниковским районом.
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